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11:56 (мск), источник: Ведомости

Ким Чен Ын прибыл на саммит с Трампом на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский город Донгданг на границе с Китаем, откуда он отправится в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters. Второй ядерный саммит, главной темой которого станет денуклеаризация Корейского полуострова, пройдет 27—28 февраля. Сегодня же в столицу Вьетнама прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: Reuters

Из столицы Северной Кореи во вьетнамский Донгданг Ким Чен Ын добирался на своем бронепоезде, время в пути могло составить около 60 часов. На первую встречу с Трампом в Сингапуре в июне 2018 г. он прилетел на самолете.

В Донданге Ким Чен Ына встречал представитель вьетнамского правительства, почетный караул, охрана, школьники с флажками КНДР, на перроне была расстелена красная ковровая дорожка. С поезда лидер Северной Кореи пересел в Mercedes, на котором он доберется до Ханоя (около 170 км). Когда автомобиль начал движение около десятка охранников какое-то время бежали следом. Главная дорога в Ханой была перекрыта вьетнамскими силами безопасности, которые охраняют маршрут в том числе при поддержке бронетранспортеров. Газета Коммунистической партии Нхан Дан процитировала департамент автомобильных дорог Вьетнама, заявивший о полном перекрытии участка дороги от Донгданга до Ханоя, отмечает Associated Press.

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У принимающей стороны было всего около 10 дней на подготовку к саммиту, рассказали официальные лица в Ханое. Первый ядерный саммит в Сингапуре готовился почти два месяца. «Безопасность будет на максимальном уровне», — заверил замминистра иностранных дел Вьетнама Ле Хоа Трунг.

Первая короткая встреча Ким Чен Ына и Трампа в Ханое пройдет вечером 27 февраля, после чего оба лидера отправятся на «социальный ужин», на котором их будут сопровождать в том числе переводчики, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На следующий день последуют основные встречи саммита. Южнокорейское агентство Yonhap подсчитало, что лидеры КНДР и США могут провести как минимум пять встреч за два дня. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп должны провести отдельные переговоры с вьетнамским руководством.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
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