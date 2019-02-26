Ким Чен Ын прибыл на саммит с Трампом на бронепоезде

Источник: Reuters

Из столицы Северной Кореи во вьетнамский Донгданг Ким Чен Ын добирался на своем бронепоезде, время в пути могло составить около 60 часов. На первую встречу с Трампом в Сингапуре в июне 2018 г. он прилетел на самолете.

В Донданге Ким Чен Ына встречал представитель вьетнамского правительства, почетный караул, охрана, школьники с флажками КНДР, на перроне была расстелена красная ковровая дорожка. С поезда лидер Северной Кореи пересел в Mercedes, на котором он доберется до Ханоя (около 170 км). Когда автомобиль начал движение около десятка охранников какое-то время бежали следом. Главная дорога в Ханой была перекрыта вьетнамскими силами безопасности, которые охраняют маршрут в том числе при поддержке бронетранспортеров. Газета Коммунистической партии Нхан Дан процитировала департамент автомобильных дорог Вьетнама, заявивший о полном перекрытии участка дороги от Донгданга до Ханоя, отмечает Associated Press.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/e16687b4-46b8-492b-b2f5-3fb6193f76fd" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1295492" target="_blank">Ким Чен Ын прибыл к Трампу на бронепоезде</a> Во время загрузки произошла ошибка.

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У принимающей стороны было всего около 10 дней на подготовку к саммиту, рассказали официальные лица в Ханое. Первый ядерный саммит в Сингапуре готовился почти два месяца. «Безопасность будет на максимальном уровне», — заверил замминистра иностранных дел Вьетнама Ле Хоа Трунг.

Первая короткая встреча Ким Чен Ына и Трампа в Ханое пройдет вечером 27 февраля, после чего оба лидера отправятся на «социальный ужин», на котором их будут сопровождать в том числе переводчики, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На следующий день последуют основные встречи саммита. Южнокорейское агентство Yonhap подсчитало, что лидеры КНДР и США могут провести как минимум пять встреч за два дня. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп должны провести отдельные переговоры с вьетнамским руководством.

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