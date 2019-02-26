Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европарламент столкнулся с русофобией из-за дочери Пескова
В России неожиданно появился новый кроссовер за 1 100 000 рублей
Екатерина Вилкова устроила дочери необычный день рождения
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой»
«Переложил на плечи их мамы»: Меладзе утаил от детей причину развода
Малашенко "внезапно исчез" накануне смерти
Место работы дочери Пескова возмутило россиян
Шарапова показала грудь в глубоком вырезе на вечеринке в США
Бойцы ВСУ напали на главу МВД в ДНР - подробности
Кристина Орбакайте вышла на сцену в кожаном мини с блестками
Пластика или фотошоп: Семенович на новом снимке не узнали фанаты
Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно
В США показали «лучший в мире танк» (фото)
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
12:09 (мск), источник: Интерфакс

Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил в интервью «Интерфаксу», что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — сказал высокопоставленный британский дипломат.

Так он прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне, в котором российская дипмиссия отметила, что не может констатировать, что Скрипали живы.

Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор.

При этом он отметил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность: «Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их».

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Читайте также
Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления

Отравление в Солсбери

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте прошлого года нервно-паралитическим веществом «Новичок», официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес.

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

«Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование», — сказал британский посол.

Он подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по «Делу Скрипалей», нежели публикуется в СМИ: «Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Обвинить Кремль: племянница Скрипаля считает, что его нет в живых
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело Скрипалей
Ким Чен Ын прибыл на саммит с Трампом на бронепоезде
В России подорожали авиабилеты
ФСБ предотвратила атаку террористов на штаб-квартиру ГРУ
Суд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста
Кокаиновый рейс: почему россияне попали в тюрьму на Кабо-Верде
Бортпроводник «Победы» уронил младенца при выходе из самолета
Спорт
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева остались вне основного состава сборной России и рискуют пропустить чемпионат мира.
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
Opel возвращается в Россию: теперь официально Председатель правления Группы PSA Карлос Таварес подтвердил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок
Кино
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал Шоу, посвященное 70-летию певицы, можно будет увидеть лишь в зале Кремля
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой» Модель не стала терпеть обвинения пользователей сети
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь