Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы

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«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — сказал высокопоставленный британский дипломат.

Так он прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне, в котором российская дипмиссия отметила, что не может констатировать, что Скрипали живы.

Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор.

При этом он отметил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность: «Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их».

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Отравление в Солсбери

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте прошлого года нервно-паралитическим веществом «Новичок», официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес.

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

«Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование», — сказал британский посол.

Он подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по «Делу Скрипалей», нежели публикуется в СМИ: «Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда».