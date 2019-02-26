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26 февраля, источник: BBC News Русская служба

ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира

Индия заявляет, что нанесла воздушные удары по боевикам в пакистанской части Кашмира. Отношения между двумя странами резко обострились после того, как смертник устроил взрыв в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

Источник: AFP 2019

Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале сказал, что удары были нанесены в районе города Балакот, несколько боевиков были убиты. Целью была группировка «Джаиш-э-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля.

«В ходе операции под руководством разведки в первые часы вторника Индия нанесла удар по крупнейшему учебному лагерю “Джаиш-э-Мухаммад” в Балакоте», — сказал он.

«Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям», — утверждает Гокхале.

Ранее пакистанские военные сообщили, что самолеты ВВС Индии вторглись в воздушное пространство страны, но никакие объекты на земле не были разрушены, а жертв нет.

Ранее о разрушении лагерей боевиков в результате авиаудара сообщил министр сельского хозяйства Индии Гаджендра Сингх Шекхават. «Сегодня утром ВВС нанесли воздушный удар по лагерям террористов через ЛК [линию контроля] и полностью разрушили их», — писал он в «Твиттере».

Линия контроля обозначает фактическую границу между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану. Она находится в труднодоступных местах и не имеет формальных признаков границы.

Эта первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.

Ранее Индия осуществляла наземные операции против боевиков на пакистанской территории, обвиняя Исламабад в поддержке террористов. Пакистанские власти эти обвинения отвергают и отрицают наличие лагерей боевиков.

Резкое обострение в феврале

В начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.

14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

Индия обвиняет Пакистан в соучастии в нападении на конвой и заявляет, что обладает неоспоримыми доказательствами причастности Исламабада. Пакистан отвергает обвинения и требует эти доказательства предъявить.

Инцидент резко обострил отношения между соседями, обладающими ядерным оружием, которые вели три войны друг против друга, пишет агентство Рейтер. Пакистан после взрыва отозвал своего посла. Индийский посол покинул Исламабад еще раньше.

Представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что когда индийские самолеты вторглись в воздушное пространство страны, они столкнулись с эффективными ответными действиями ВВС Пакистана.

По его версии, один из индийских самолетов нанес авиаудар в районе города Балакот в пакистанской части Кашмира, но сделал это в спешном порядке, и в результате на земле не было ни жертв, ни разрушений. Генерал также опубликовал в «Твиттере» фото места в лесной зоне, которое могло стать целью индийских ВВС.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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