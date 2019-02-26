Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео

На видео северокорейский лидер разговаривает с чиновником КНДР. Отмечается, что на записи была замечена и сестра главы государства Ким Е Чжон. Она держала хрустальную пепельницу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tTuBxBB4zp8?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на проведение общенациональной кампании против курения, лидера КНДР часто замечают с сигаретой в руках, пишет издание.

После небольшой остановки в Наньнине бронепоезд Кин Чен Ына прибыл во Вьетнам. В городе Ханое 27—28 февраля лидер КНДР намерен повести двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Их первый саммит прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

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