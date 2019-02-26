США усилили поддержку Украины эсминцем

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В Киеве заговорили о новой провокации в Керченском проливе. В проходе из Черного в Азовское море, как говорят на Украине, может принять участие и американский эсминец Donald Cook, который в понедельник зашел в порт Одессы. Предполагается, что корабль пробудет там до среды, 27 февраля. Кроме того, в Одессе и Киеве ждут спецпредставителя США Курта Волкера.

Ожидается, что вместе с президентом Петром Порошенко он откроет международный форум «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления». Ранее о том, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Что стоит за этими слухами? И как к ним относятся участники конфликта? Разбирался Александр Рассохин.

Читайте также Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией

Donald Cook — частый гость в Черном море: не так давно 150-метровый эсминец можно было видеть с набережной Батуми, теперь — в порту Одессы. На его борту — 156 крылатых ракет Tomahawk, которыми то и дело пугают россиян федеральные каналы. И близость такого вооружения к российским границам, естественно, не нравится Москве. Однако ядерного заряда в них нет, да и вряд ли они будут применены, отмечает директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов. По его словам, до силового противостояния дело не дойдет, заход в Черное море — это только попытка давления на Кремль.

США нужно оказать политическую моральную поддержку Украине и продемонстрировать Европе, что Америка беспокоится о вопросах европейской безопасности. Пойдут ли они в сторону Крымского моста? Я уверен, что нет — войны они не хотят. Алексей Арбатов директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений

Следом за эсминцем в Одессу прибывает и спецпредставитель США Курт Волкер. Во вторник вместе с Петром Порошенко он примет участие в международном форуме по вопросу Крыма, который пройдет в Киеве. В общем, поводов для раздражения российских властей в эти дни предостаточно, что, естественно, не работает на улучшение отношений в черноморском регионе, констатирует первый зампред комитет по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров: «В самом начале свой работы господин Волкер признал, что будет искать ситуацию по выходу из кризиса российско-украинских отношений, а получается, он, наоборот, его обостряет и разжигает.

Читайте также В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи в инцидентом в Азовском море

При этом проводить в Киеве конференцию по Крыму — то же самое, что России устраивать конференцию по Аляске.

Россия очень терпеливая держава, которая долго терпит, но если ответит, мало не покажется.

Форум по Крыму, Donald Cook в Черном Море, Курт Волкер на берегу, — все это отлично вписывается в контекст заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе. В Киеве же настаивают, что проход из Черного в Азовское море — это их законное право. О желании совершить маневр еще в декабре говорил Петр Порошенко и даже приглашал принять в нем участие страны НАТО. И такие разговоры сейчас действительно ходят, говорит украинский политолог Алексей Курпас: «Возможно, это приведет и к тому, что этот эсминец пройдет, согласно международным правилам, по Керченскому проливу вместе с украинскими кораблями. Да, ходят такие разговоры, но мы не знаем планы военных учений».

Но согласятся ли американские военные на такой, прямо скажем, рискованный шаг? Вряд ли, уверен бывший посол США на Украине Джон Хербст. Эсминец прибыл в Черное море, чтобы не допустить эскалации конфликта, подчеркивает дипломат.

Я бы не ожидал такой попытки. Как вы знаете, американские военные корабли никогда не заходили в Азовское море. И я был бы удивлен, если бы сейчас зашли. Но, конечно, по международному закону Украина имеет такое право, это никакая не провокация.

В любом случае, по международному праву, корабли третьих стран не могут заходить в Азовское море без согласия и Киева, и Москвы. Так что все разговоры о возможной эскалации конфликта кажутся лишь способом привлечения общественного внимания.

Согласно правилам, военные корабли третьих стран могут находиться в Черном море не более трех недель.