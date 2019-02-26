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15:12 (мск), источник: ТАСС

Более тысячи участников конкурса «Лидеры России» отчитались о запуске социальных проектов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/ — О выполнении задания нужно было рассказать в видеоотчете.

Источник: РИА "Новости"

Более тысячи участников конкурса управленцев «Лидеры России» представили видеоотчеты о запуске социальных проектов в рамках задания «Сердце лидера». Об этом сообщила журналистам пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Участники конкурса могли реализовывать социальные проекты как самостоятельно, так и вместе с другими конкурсантами. О выполнении задания нужно было рассказать в видеоотчете. По правилам конкурса представить свои отчеты должны были все полуфиналисты.

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«Всего участники конкурса загрузили в свои личные кабинеты 1072 видео. Учитывая групповые проекты, эта цифра не равна количеству реализованных проектов, а несколько превышает его, однако видеоотчет каждого участника отражает именно его вклад в совместную работу», — приводит пресс-служба слова генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректора РАНХиГС, руководителя проекта «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что о запуске соцпроектов отчитались все победители региональных полуфиналов, получившие приглашение в финал. Это 269 человек.

Как напомнили организаторы, участники, которые не набрали достаточного количества баллов для выхода в заключительный этап, попали в лист ожидания.

Всего в финале смогут принять участие 300 конкурсантов, таким образом из листа ожидания в финал может выйти 31 участник. Они будут определены наблюдательным советом конкурса по итогам анализа социальных проектов. Окончательные списки финалистов будут известны в первой декаде марта, отметили в пресс-службе.

Полуфиналисты, которые не вышли в финал, но выполнили значимые социальные проекты, получат призы, уточнили организаторы.

Социальные проекты

По словам Комиссарова, более трети всех представленных на конкурс проектов связаны с образованием.
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«К этой категории отнесены проекты, связанные с передачей знаний, умений и навыков. Лидерами по популярности стали также поддерживающие проекты, направленные на помощь разным социальным группам, а также связанные со здоровьем и спортом», — уточнил он.

В частности, полуфиналисты конкурса вместе с представителями вузов и предприятий организовали для воспитанников детских домов цикл лекций по экологическому воспитанию и профориентации. Кроме того, для ребят из детских садов прошли мероприятия по безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе.

Партнерами конкурса в этом задании выступили Ассоциация волонтерских центров, Роспатриотцентр, Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ и Фонд президентских грантов. Они оказывали консультационную и организационную поддержку участникам, а также участвовали в экспертизе представленных проектов.

О конкурсе

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

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