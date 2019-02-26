В Кремле отвергли системное вмешательство силовиков в дела бизнеса

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал сделанное в связи с уголовным делом в отношении инвестора Майкла Калви заявление первого вице-премьера Антона Силуанова о том, что присутствие силовиков в делах бизнеса оказывает отрицательное влияние на инвестклимат.

«Здесь вряд ли можно говорить системно. Вопросы, связанные с соблюдением законности — те вопросы, которыми должны заниматься силовики», — заявил Песков журналистам во вторник.

«Нужно и можно в данном случае говорить только на основе конкретных дел, конкретных кейсов. Какие-то обобщения здесь вряд ли возможны», — заключил Песков.

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не может вмешиваться в ход следствия по делу Калви:

Конечно, президент, как и всегда это происходит, никоим образом не может вмешиваться в следственные действия. Дмитрий Песков

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Кроме того, Песков отметил: «Еще раз только можно повторить: вы знаете, сам глава государства это неоднократно говорил, что до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно».

Пресс-секретарь Путина напомнил, что президенту доложено о письме руководства Baring Vostok, в котором к нему обращались с просьбой взять под личный контроль расследование данного дела. «Президент также информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни», — добавил Песков.

Он также отметил резонансный характер этого дела, заметив, что оно находится на особом контроле в следственных органах.