В Кремле отвергли системное вмешательство силовиков в дела бизнеса
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU —
Так он прокомментировал сделанное в связи с уголовным делом в отношении инвестора Майкла Калви заявление первого
«Здесь вряд ли можно говорить системно. Вопросы, связанные с соблюдением законности — те вопросы, которыми должны заниматься силовики», — заявил Песков журналистам во вторник.
«Нужно и можно в данном случае говорить только на основе конкретных дел, конкретных кейсов.
Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не может вмешиваться в ход следствия по делу Калви:
Конечно, президент, как и всегда это происходит, никоим образом не может вмешиваться в следственные действия.
Кроме того, Песков отметил: «Еще раз только можно повторить: вы знаете, сам глава государства это неоднократно говорил, что до решения суда говорить о
Он также отметил резонансный характер этого дела, заметив, что оно находится на особом контроле в следственных органах.
Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» — ныне советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву, а также гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».