Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изобретение 12-летнего школьника потрясло ученых
В России неожиданно появился новый кроссовер за 1 100 000 рублей
«Тройняшки-близняшки»: Виторган показал фото дочки с кузиной и мамой
В сети обсуждают похудевшую Веру Брежневу
Как изнутри выглядит особняк возле Храма Христа Спасителя: фото
Сыграл в свою смертьКак жил и во что верил Алексей Балабанов
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой»
«Переложил на плечи их мамы»: Меладзе утаил от детей причину развода
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар»
Десятилетний сын Филина пришел в «Голос. Дети» и попал к Лободе
"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей мужа Божены Рынска
“Всё равно скоро умрёте”: онколог о Егорычевой
В гостях: как выглядит дом в Киеве 36-летней Светланы Лободы
59-летний Дмитрий Харатьян набрал лишний вес
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам
Названы опасные виды квартир
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
8Закрытая граница
13:51 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле отвергли системное вмешательство силовиков в дела бизнеса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что делать какие-либо обобщения относительно избыточного вмешательства силовых структур в дела бизнеса вряд ли возможно.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал сделанное в связи с уголовным делом в отношении инвестора Майкла Калви заявление первого вице-премьера Антона Силуанова о том, что присутствие силовиков в делах бизнеса оказывает отрицательное влияние на инвестклимат.

«Здесь вряд ли можно говорить системно. Вопросы, связанные с соблюдением законности — те вопросы, которыми должны заниматься силовики», — заявил Песков журналистам во вторник.

«Нужно и можно в данном случае говорить только на основе конкретных дел, конкретных кейсов. Какие-то обобщения здесь вряд ли возможны», — заключил Песков.

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не может вмешиваться в ход следствия по делу Калви:

Конечно, президент, как и всегда это происходит, никоим образом не может вмешиваться в следственные действия.
Дмитрий Песков
Новость
Малый и средний бизнес в президентских посланиях

Кроме того, Песков отметил: «Еще раз только можно повторить: вы знаете, сам глава государства это неоднократно говорил, что до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно».

Пресс-секретарь Путина напомнил, что президенту доложено о письме руководства Baring Vostok, в котором к нему обращались с просьбой взять под личный контроль расследование данного дела. «Президент также информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни», — добавил Песков.

Он также отметил резонансный характер этого дела, заметив, что оно находится на особом контроле в следственных органах.

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» — ныне советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву, а также гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Силуанов: гражданство неважно — если ты работаешь на территории России, ты соблюдаешь законы России
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России
Греф признал потерю миллиардов из-за искусственного интеллекта
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
ФСБ предотвратила атаку террористов на штаб-квартиру ГРУ
Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео
Блюда из осетрины скоро уйдут в прошлое
Нужно ли ждать новой провокации в Черном море?
Спорт
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева остались вне основного состава сборной России и рискуют пропустить чемпионат мира.
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
Opel возвращается в Россию: теперь официально Председатель правления Группы PSA Карлос Таварес подтвердил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок
Кино
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал Шоу, посвященное 70-летию певицы, можно будет увидеть лишь в зале Кремля
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой» Модель не стала терпеть обвинения пользователей сети
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь