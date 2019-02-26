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18:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Тимошенко запускает процедуру импичмента Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что собирается начать процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко в связи с журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии.

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ

«Мы считаем, то, что было сделано, и то, что журналистами обнародовано — подпадет под статью 112 УК — это государственная измена, — сказала госпожа Тимошенко на пленарном заседании Верховной рады (цитата по “РИА Новости”).— Мы объявляем, что вместе с другими фракциями начинаем процедуру импичмента президента».

Команда журналистских расследований «Бихус» 25 февраля опубликовала видео, в котором говорится о схеме масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к господину Порошенко. Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года якобы продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Товар они якобы завозили из России контрабандой или покупали на складах украинских воинских частей. Таким образом от «Укрооборонпрома» было получено не менее 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский. Петр Порошенко находится на втором месте, на третьем — Юлия Тимошенко.

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