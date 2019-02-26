Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном
ХАНОЙ, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой, где проведет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Белый дом.
ХАНОЙ, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой, где проведет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Белый дом.
Саммит
Как сообщили в Белом доме, официальная программа у Трампа начнется в среду. Первое мероприятие у него запланировано на 11 утра по местному времени (07.00 мск.) — это будет встреча с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После этого ожидаются переговоры в расширенном составе с вьетнамской делегацией. Ожидается также подписание некоего документа по торговле, содержание которого пока не уточняется. Далее Трамп встретится с
Только в среду вечером по местному времени Трамп впервые после Сингапура встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Место переговоров пока не раскрывается.
Лидеры США и КНДР проведут встречу в формате один на один, затем последует ужин, к которому присоединятся госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени. К Ким Чен Ыну, как ожидается, присоединится заместитель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль.