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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном

ХАНОЙ, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой, где проведет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Белый дом.

Источник: Reuters

Саммит США-КНДР пройдет 27—28 февраля во вьетнамской столице. Ожидается, что Трамп остановится в отеле JW Marriott.

Как сообщили в Белом доме, официальная программа у Трампа начнется в среду. Первое мероприятие у него запланировано на 11 утра по местному времени (07.00 мск.) — это будет встреча с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После этого ожидаются переговоры в расширенном составе с вьетнамской делегацией. Ожидается также подписание некоего документа по торговле, содержание которого пока не уточняется. Далее Трамп встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, с ним переговоры также пройдут в расширенном составе. Кроме того, запланирован рабочий ланч.

Только в среду вечером по местному времени Трамп впервые после Сингапура встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Место переговоров пока не раскрывается.

Лидеры США и КНДР проведут встречу в формате один на один, затем последует ужин, к которому присоединятся госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени. К Ким Чен Ыну, как ожидается, присоединится заместитель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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