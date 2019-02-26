Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном

Как сообщили в Белом доме, официальная программа у Трампа начнется в среду. Первое мероприятие у него запланировано на 11 утра по местному времени (07.00 мск.) — это будет встреча с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После этого ожидаются переговоры в расширенном составе с вьетнамской делегацией. Ожидается также подписание некоего документа по торговле, содержание которого пока не уточняется. Далее Трамп встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, с ним переговоры также пройдут в расширенном составе. Кроме того, запланирован рабочий ланч.