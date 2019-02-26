Источник: саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в отеле Sofitel Legend Metropole

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Собеседник агентства уточнил, что местом проведения саммита станет конференц-зал на седьмом этаже отеля.

За время своего существования гостиница Sofitel Legend Metropole повидала немало: шикарные приемы французского генерал-губернатора Индокитая, бомбежки американских Б-52 и «Фантомов», а на площади перед ней проходили митинги революционных сил, выступавших за свержение колониального господства Франции во Вьетнаме.

Отсюда же страна отправляла солдат на схватку с американским империализмом.

В этой гостинице побывала Джейн Фонда, которая являлась сторонницей борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость, а певец Джон Байес однажды под гитару пел в бомбоубежище гостиницы, когда над Ханоем кружили американские штурмовики.

В настоящее время лидеры обоих государств уже прибыли в Ханой, где завершаются последние приготовления к их встрече, которая должна пройти 27—28 февраля .