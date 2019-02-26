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18:42 (мск), источник: ТАСС

Источник: саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в отеле Sofitel Legend Metropole

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил источник в местных кругах, занимающихся организацией предстоящей встречи двух лидеров.

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Собеседник агентства уточнил, что местом проведения саммита станет конференц-зал на седьмом этаже отеля.

За время своего существования гостиница Sofitel Legend Metropole повидала немало: шикарные приемы французского генерал-губернатора Индокитая, бомбежки американских Б-52 и «Фантомов», а на площади перед ней проходили митинги революционных сил, выступавших за свержение колониального господства Франции во Вьетнаме.

Отсюда же страна отправляла солдат на схватку с американским империализмом.

В этой гостинице побывала Джейн Фонда, которая являлась сторонницей борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость, а певец Джон Байес однажды под гитару пел в бомбоубежище гостиницы, когда над Ханоем кружили американские штурмовики.

В настоящее время лидеры обоих государств уже прибыли в Ханой, где завершаются последние приготовления к их встрече, которая должна пройти 27—28 февраля.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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