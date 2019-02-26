Reuters: российский танкер поставлял КНДР топливо в обход санкций

Источники отметили, что танкер четыре раза выходил в зарубежные рейсы между 13 октября 2017 года и 7 мая 2018 года. Тогда судно указало, что везет топливо в китайских порт Нинбо, но вместо этого танкер встретился в нейтральных водах с северокорейским судном и перелил ему топливо.

«Оформлялись на порт Нинбо и шли в 12-мильную зону (за ней заканчивается морская граница России.— “Ъ”) Там в ночное время работали с северокорейским танкером Chon Myong 1», — сказал один из членов экипажа, описывая прошедшие рейсы.

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в разговоре с «Интерфаксом» назвал эту информацию «слухами».

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«Reuters ссылается на свидетельства каких-то анонимных двух членов экипажа. Это несерьезно. В погоне за сенсацией не гнушаются слухами, которые, видимо, собирают в припортовых заведениях», — заявил он. По словам дипломата, российское топливо доходит до Северной Кореи «легальными путями, в основном по железной дороге». Кроме того, по словам господина Мацегора, северокорейцы покупают российское топливо в небольших объемах. «И потом, пространство вокруг Корейского полуострова мониторится американцами и их союзниками очень плотно. Если бы такая перегрузка имела место, они наверняка ее засекли», — заключил посол.

Напомним, в марте 2018 года США объявили о введении санкций в отношении Северной Кореи за применение химоружия для убийства Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. 12 июня прошлого года в Сингапуре президент США Дональд Трамп встретился в лидером КНДР. По итогам саммита КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации полуострова в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 27—28 февраля . Одним из ее результатов может стать заявление об окончании противостояния двух стран. Для Вашингтона ключевой вопрос — разоружение Пхеньяна, для Северной Кореи — ослабление санкций.

Как стало известно «Ъ», Россия, Китай и Южная Корея готовы после завершения саммита направить в Совбез ООН предложение о частичном снятии санкций.

Подробнее о саммите читайте в публикации «Ъ» «Америка и Северная Корея сходятся в одной точке».