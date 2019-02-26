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18:47 (мск), источник: RTVi

Американские журналисты взяли интервью у Мадуро: их тут же выслали из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выслал съемочную группу испаноязычной американской телекомпании Univision после «неудобных вопросов», которые ему задали в интервью. Мадуро сам согласился принять шестерых журналистов в своей резиденции Мирафлорестри.

Источник: AFP 2019

Во время интервью журналисты Univision показали Мадуро видео, на котором люди достают остатки еды из мусорного контейнера. Эти кадры опубликовал в твиттере один из сотрудников телеканала.

Журналист Хорхе Рамос сказал Мадуро, что «миллионы венесуэльцев считают его не законным президентом, а диктатором».

Как сообщили в Univision, Мадуро был недоволен такими вопросами и приказал конфисковать оборудование съемочной группы, а самих журналистов задержать.

При этом министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сказал, что американцев никто не задерживал, и после интервью они отправились в отель.

Как написал в твиттере один из членов съемочной группы, им дали время до восьми утра, чтобы покинуть страну. В аэропорт их сопровождали представители посольств США и Мексики в Венесуэле.
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Журналисты считают, что у них украли работу, потому что власти Венесуэлы так и не вернули оборудование и личные вещи. Они заявили, что материал выйдет в любом случае, даже без видео.

Глава Межамериканской ассоциации прессы Мария Эльвира Домингес считает, что действия властей Венесуэлы «равносильны похищению».

С января в Венесуэле начались массовые протесты после того, как Мадуро во второй раз занял пост главы государства. 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.

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