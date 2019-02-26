Гуайдо: Россия не оказывает «широкую поддержку» Мадуро

Источник: AFP 2019

Не было никаких новых кредитов, никаких крупных инвестиций. Просто публичные заявления. Я не вижу широкой поддержки. Я верю, что в России есть уважительное участие (к судьбе нашей страны), как во многих других странах.

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По его словам, Николас Мадуро «не защищает» инвесторов, которые вкладывают деньги в Венесуэлу. Самопровозглашенный президент отметил, что не пытался связываться с господином Мадуро, как и он с ним.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хилем заявил о поддержке Москвой курса правительства Венесуэлы. Министр иностранных дел России также говорил, что Москва будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января господин Гуайдо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

Подробнее о том, какова вероятность начала в Венесуэле гражданской войны, читайте в публикации «Ъ» «Даже многие левые отказались от поддержки режима Мадуро».