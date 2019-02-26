Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию

Источник: Reuters

Издание утверждает, что атака стала первой в своем роде, проведенной против России, в период выборов в конгресс США, которые прошли в ноябре прошлого года. «Они обрубили их», — утверждает один из источников.

Операцию провели сотрудники Киберкомандования ВС США при поддержке АНБ. «Такая операция — скорее укол, который вызывает раздражение, нежели способ сдерживания в долгосрочной перспективе», — считает профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса Томас Рид.

Издание также пообщалось с политиками, которые уверены, что выборы в Конгресс прошли без вмешательств не по совпадению, а благодаря операциям спецслужб.

«Агентство интернет-исследований» связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиним. В США считают, что организация, которую также называют «фабрика троллей», замешана во вмешательстве в выборы президента США. Россия отрицает факт вмешательства.