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21:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию

Американские военные лишили доступа к интернету сотрудников штаба «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге, сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников. Атака произошла в 2018 году и была проведена в качестве предупреждения о том, что нападения на США в киберпространстве «не останутся безнаказанными».

Источник: Reuters

Издание утверждает, что атака стала первой в своем роде, проведенной против России, в период выборов в конгресс США, которые прошли в ноябре прошлого года. «Они обрубили их», — утверждает один из источников.

Операцию провели сотрудники Киберкомандования ВС США при поддержке АНБ. «Такая операция — скорее укол, который вызывает раздражение, нежели способ сдерживания в долгосрочной перспективе», — считает профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса Томас Рид.

Издание также пообщалось с политиками, которые уверены, что выборы в Конгресс прошли без вмешательств не по совпадению, а благодаря операциям спецслужб.

«Агентство интернет-исследований» связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиним. В США считают, что организация, которую также называют «фабрика троллей», замешана во вмешательстве в выборы президента США. Россия отрицает факт вмешательства.

В декабре прошлого года в отчете Постоянного специального комитета сената США по разведке журналисты обнаружили утверждение, что сотрудники «фабрики троллей» притворялись христианской организацией, помогающей бороться с зависимостью от мастурбации. Они якобы собирали информацию об американских новобранцах, чтобы впоследствии их шантажировать.

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