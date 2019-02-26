Волкер: США будут ужесточать «крымские санкции» против России

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», — написал он в своем Twitter во вторник.

Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко примут участие в форуме «Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления», который состоится в Киеве 26−27 февраля .

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.