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26 февраля, источник: ТАСС

В США заявили, что конечной целью санкций в отношении Венесуэлы является уход Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпринимают самые активные меры для того, чтобы с помощью политики санкций лишить правительство Венесуэлы возможности поддерживать свою работу и в конечном счете заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть свой пост.

Источник: AFP 2019

Об это заявила во вторник директор Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США Андреа Гацки, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Правительство США в лице министерства финансов было невероятно активно в своих действиях, стараясь сделать так, чтобы режим Мадуро лишился средств, необходимых ему для того, чтобы поддерживать свое существование», — сказала она. «Санкции — это одно из средств, но в настоящее время мы используем их настолько оперативно и энергично, насколько мы можем, стараясь сделать так, чтобы режим Мадуро ушел со сцены», — добавила Гацки.

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США на фоне политического кризиса в Венесуэле ужесточили санкции против этой страны. В понедельник американские власти внесли в черный список губернаторов четырех штатов Венесуэлы, в том числе бывшего вице-президента (2008−2010) и министра обороны (2009−2010) страны Рамона Каррисалеса, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре. Другие лица в списке — бывший министр обороны (2004−2005) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, глава Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

В конце января под ограничения попала Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке ее активов на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

23 января США признали его временным главой государства, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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