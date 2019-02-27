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10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Венесуэла рассказала о содержимом сожженных на границе грузовиков

Фуры с гуманитарной помощью, которые сожгли на границе Венесуэлы и Колумбии, были наполнены инструментами для создания баррикад. Об этом рассказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2019

По словам Арреасы, один из грузовиков подожгли со стороны Колумбии с помощью коктейля Молотова. Внутри него нашли не только медикаменты и еду, но и инструменты для баррикад, проволоку, ограждения, а также гвозди для вооружения, отметил он.

Министр добавил, что летальное оружие против демонстрантов на границе не использовалось, а большинство раненых в результате беспорядков — это сотрудники служб безопасности, солдаты и полицейские.

Грузовики с гуманитарной помощью доехали до границ Венесуэлы 23 февраля. Фуры не смогли попасть на территорию страны со стороны Бразилии, а грузовики со стороны Колумбии сожгли. Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну в течение суток.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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