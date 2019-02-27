Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко назвала имя нового президента Украины
Селедка, спирт и шоколад: очень необычные дорожные покрытия
Ани Лорак умилила подписчиков снимком с дочкой
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Названы опасные виды квартир
Почему белые медведи белые?Ежегодно 27 февраля отмечают Международный день полярного медведя
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой»
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми
У стен Кремля произошел взрыв: детали происшествия
Раскрыты результаты вскрытия Малашенко
Бесполый гей превращает себя в куклу операциями - фото
Лейтенант застрелил мужа любовницы из табельного
Ди Каприо после обращения Памелы Андерсон к Путину подал петицию
Умер Глеб Горбовский
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Бывшее общежитие Минобороны превратилось в снежную пещеру
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
8Закрытая граница
10:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дональд Трамп и Ким Чен Ын: друзья или враги?

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаются вновь во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить ядерную безопасность. До этого в их отношениях были как взлеты, так и падения.

Трамп успел назвать своего визави «щенком» и «человеком-ракетой». Ким же отзывался об американском президенте, как о «сумасшедшем старом дураке». Сейчас вроде бы контакт между политиками наладился. Трамп даже говорит, что после личной встречи они «влюбились». Но на долго ли?

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Эскалация в Кашмире: Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии
Пресса Британии: что делать с "брекситом" - отложить или отменить?
ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
В Кашмире снова эскалация. Чем это грозит всему миру?
Лавров рассказал о попытках военного вторжения США в Венесуэлу
Почему исчезновение облаков может обернуться катастрофой
Ученые выяснили, почему ранняя весна — это плохо
Новак рассказал о запасах нефти и газа у России
Спорт
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами Пока обсуждались трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнило несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита лиге
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Toyota сделала «почти идеальную» Corolla Toyota выпустит на европейский рынок неожиданные версии новой «Короллы» — Toyota Corolla GR Sport и Toyota Corolla Trek
Кино
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал Шоу, посвященное 70-летию певицы, можно будет увидеть лишь в зале Кремля
Недвижимость
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Выведена формула идеальной квартиры
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой» Модель не стала терпеть обвинения пользователей сети
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь