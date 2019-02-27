Дональд Трамп и Ким Чен Ын: друзья или враги?
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаются вновь во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить ядерную безопасность. До этого в их отношениях были как взлеты, так и падения.
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаются вновь во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить ядерную безопасность. До этого в их отношениях были как взлеты, так и падения.
Трамп успел назвать своего визави «щенком» и «человеком-ракетой». Ким же отзывался об американском президенте, как о «сумасшедшем старом дураке». Сейчас вроде бы контакт между политиками наладился. Трамп даже говорит, что после личной встречи они «влюбились». Но на долго ли?