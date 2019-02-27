Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы

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Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса.

Накануне Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан отметил, что территориальная проблема есть у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут.

По его словам, отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но не смертельно.

Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония поставили подписи под совместной декларацией, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Переговоры осложняются тем, что Токио поддерживает антироссийские санкции.