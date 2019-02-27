Розовые диваны в поезде Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский Ханой на встречу с президентом США, Дональдом Трампом, на поезде.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский Ханой на встречу с президентом США, Дональдом Трампом, на поезде.
Дело в том, что северокорейские правители уже традиционно предпочитают этот способ передвижения. Все началось еще с деда Ына — Ким Ир Сена. Он использовал поезд для визитов во Вьетнам и Восточную Европу. Его сын — Ким Чен Ыр — тоже ездил на поезде, так как боялся летать на самолете.
Сейчас в поезде Ким Чен Ына 21 бронированный вагон.