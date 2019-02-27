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10:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Розовые диваны в поезде Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский Ханой на встречу с президентом США, Дональдом Трампом, на поезде.

Дело в том, что северокорейские правители уже традиционно предпочитают этот способ передвижения. Все началось еще с деда Ына — Ким Ир Сена. Он использовал поезд для визитов во Вьетнам и Восточную Европу. Его сын — Ким Чен Ыр — тоже ездил на поезде, так как боялся летать на самолете.

Сейчас в поезде Ким Чен Ына 21 бронированный вагон.

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