Розовые диваны в поезде Ким Чен Ына

Дело в том, что северокорейские правители уже традиционно предпочитают этот способ передвижения. Все началось еще с деда Ына — Ким Ир Сена. Он использовал поезд для визитов во Вьетнам и Восточную Европу. Его сын — Ким Чен Ыр — тоже ездил на поезде, так как боялся летать на самолете.