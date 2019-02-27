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10:03 (мск), источник: ТАСС

Лавров: РФ следит за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/ — Глава МИД России назвал такие попытки «совершенно беспардонными».

Источник: AP 2019

Россия внимательно следит за беспардонными попытками США создать искусcтвенный предлог для военного вмешательства в Венесуэлу. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел Индии и КНР Сушмой Сварадж и Ван И.

«Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства, — сказал Лавров. — Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе. Материальное воплощение этих угроз — стягивание военной техники и подготовка [американского] спецназа».

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«Мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы, — обратил внимание он. — Затем, по хорошо использованному сценарию, будут истеричные крики и произойдет уже попытка военного вмешательства».

Москва, продолжил министр, активно работает со всеми странами, которые не менее озабочены перспективой силового решения.

«Неслучайно, например, руководство Бразилии уже заявило, что оно не будет участвовать и предоставлять свою территорию США для агрессии против Венесуэлы, — отметил он. — Не слышал таких же заявлений со стороны руководства Колумбии, но исхожу из того, что ни от одной латиноамериканской страны, включая членов так называемой Группы Лимы, активно выступающих в пользу досрочных президентских выборов и поддерживающих [провозгласившего себя президентом страны лидера оппозиции] Хуана Гуайдо, — не слышал слов поддержки перспектив военного вмешательства».

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Пора прислушаться

Лавров призвал США прислушаться к мнению стран региона.

Прежде всего, мы рекомендуем сконцентрироваться на идеях «Механиза Монтевидео», предполагающих проведение общенационального диалога с участием всех политических сил.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже не раз высказывал свою готовность к такому диалогу. К сожалению, господин Гуайдо и его окружение отвергают подобные предложения и требуют исключительно удовлетворения своего ультиматума о досрочных президентских выборах», — пояснил министр.

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Кто следующий?

Глава МИД обратил внимание на еще одно тревожное заявление: «Вашингтон, заявляя публично, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа». «“Доктрина Монро” о том, что американцы должны никого не пускать в Южную Америку, бледнеет перед доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется, — отметил он. — Она [доктрина] означает, что США узурпируют право применять силу, где им заблагорассудится, чтобы свергать не устраивающие их режимы».

По его словам, тем самым будет подорвано международное право, которое США пытаются заменить «порядком, основанным на правилах». «Делайте выводы, какие правила для латиноамериканского региона заготовили США», — резюмировал он.

Возвысить голос

Лавров выразил надежду, что все страны, приверженные Уставу ООН, возвысят свой голос в пользу недопустимости подобных подходов и все-таки настоят на том, что нужен общенациональный инклюзивный диалог.
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«При этом решать проблемы Венесуэлы можно исключительно на основе принципов Устава ООН — это суверенное равенство государств, уважение суверенитета, территориальной целостности, недопустимость вмешательства во внутренние дела», — подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что в совместном коммюнике по итогам переговоров с индийской и китайским коллегой содержится требование решать венесуэльский вопрос на основе принципов Устава ООН. «Это должно уважаться всеми без исключения, в том числе и США», — заявил Лавров.

Подготовка США

Как заявил 26 февраля в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, США готовят военное вторжение в Венесуэлу. По его словам, идет переброска американских сил специальных операций на территорию Пуэрто-Рико и высадка подразделений в Колумбии.

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