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09:48 (мск), источник: ТАСС

ВВС Пакистана сбили два индийских самолета

ИСЛАМАБАД, НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля /ТАСС/ — Истребители нарушили воздушное пространство страны, утверждают пакистанские военные.

ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. По его словам, пилот одного из индийских самолетов взят в плен.

Источник: AP 2019
В ответ на произошедшие сегодняшним утром шаги Пакистана, о которых ранее уведомил МИД, самолеты ВВС Индии пересекли линию разграничения. ВВС Пакистана сбили два самолета ВВС Индии.
пресс-служба вооруженных сил

«Один из самолетов упал на территории Азад Джамму и Кашмира (непризнанное государство, подконтрольное Пакистану, на части спорного Кашмира — прим. ТАСС), в то время как другой самолет упал на индийской стороне Кашмира. Один индийский пилот арестован войсками на земле», — сообщил пресс-секретарь вооруженных сил.

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Ранее в среду МИД Пакистана выпустил заявление, в котором указал, что Военно-воздушные силы исламской республики провели залет за линию разграничения, в ходе которого пакистанские истребители отработали демонстрационный ракетный удар по невоенным целям вдали от населенных пунктов. «Единственной целью акции было показать, что мы имеем право на самооборону и готовы к ней, — заявил МИД Пакистана. — Мы пошли на данный шаг при свете дня, чтобы донести наше прозрачное предупреждение».

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот на пакистанской территории.

Источник: AP 2019
По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии «Мираж-2000» сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков.

Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.

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