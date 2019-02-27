ВВС Пакистана сбили два индийских самолета

ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. По его словам, пилот одного из индийских самолетов взят в плен.

Источник: AP 2019

В ответ на произошедшие сегодняшним утром шаги Пакистана, о которых ранее уведомил МИД , самолеты ВВС Индии пересекли линию разграничения. ВВС Пакистана сбили два самолета ВВС Индии. пресс-служба вооруженных сил

«Один из самолетов упал на территории Азад Джамму и Кашмира (непризнанное государство, подконтрольное Пакистану, на части спорного Кашмира — прим. ТАСС), в то время как другой самолет упал на индийской стороне Кашмира. Один индийский пилот арестован войсками на земле», — сообщил пресс-секретарь вооруженных сил.

Ранее в среду МИД Пакистана выпустил заявление, в котором указал, что Военно-воздушные силы исламской республики провели залет за линию разграничения, в ходе которого пакистанские истребители отработали демонстрационный ракетный удар по невоенным целям вдали от населенных пунктов. «Единственной целью акции было показать, что мы имеем право на самооборону и готовы к ней, — заявил МИД Пакистана. — Мы пошли на данный шаг при свете дня, чтобы донести наше прозрачное предупреждение».

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот на пакистанской территории.

Источник: AP 2019

По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии «Мираж-2000» сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков.