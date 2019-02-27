ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
ИСЛАМАБАД,
ИСЛАМАБАД,
ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду
В ответ на произошедшие сегодняшним утром шаги Пакистана, о которых ранее уведомил МИД, самолеты ВВС Индии пересекли линию разграничения. ВВС Пакистана сбили два самолета ВВС Индии.
«Один из самолетов упал на территории Азад Джамму и Кашмира (непризнанное государство, подконтрольное Пакистану, на части спорного Кашмира — прим. ТАСС), в то время как другой самолет упал на индийской стороне Кашмира. Один индийский пилот арестован войсками на земле», — сообщил
Ранее в среду МИД Пакистана выпустил заявление, в котором указал, что
Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот на пакистанской территории.
Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.