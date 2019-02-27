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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Обострение конфликта Индии и Пакистана

Главное.

Источник: AP 2019

  • 14 февраля в результате подрыва террористом-смертником индийского конвоя в северном индийском штате Джамму и Кашмир погибли 45 военнослужащих, что стало крупнейшим терактом в истории Кашмира. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, отозвала посла из Исламабада для консультаций и подняла таможенные пошлины на товары из соседней страны до 200%.
  • В ночь на 18 февраля силы безопасности Индии уничтожили двух предполагаемых организаторов нападения на военный конвой. В ходе спецоперации погибли четверо полицейских.
  • Утром 26 февраля ВВС Индии нанесли массированный удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю «Джаиш-е-Мухаммад». В Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в состояние полной боевой готовности.
  • Утром 27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в Кашмире, погибли оба пилота и один мирный житель. Причины крушения неизвестны.
  • Затем Reuters сообщило, что истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве Джамму и Кашмир.
  • В ответ ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур в Twitter. По его словам, один пилот катапультировался и был взят в плен после приземления. Судьба остальных неизвестна.
  • Пакистанская газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с предполагаемым летчиком индийских ВВС. Он называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. «Мой личный номер — 27981», — сказал мужчина. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве исламской республики.

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  • ВВС Индии сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, сообщило интернет-издание Firstpost. Пилот успел катапультироваться, его местонахождение и состояние неизвестны. Представитель ВВС Пакистана Асиф Гафур опроверг эту информацию.
  • МИД Индии подтвердил, что самолет ВВС Пакистана был сбит в воздушном инциденте над Кашмиром, Индия со своей стороны потеряла один Миг-21. Потерю второго самолета в МИДе не подтвердили.
  • Пакистан полностью закрыл воздушное пространство до 1 марта.
  • Закрытые сразу после инцидента аэропорты на севере Индии возобновили работу, сохраняется запрет на пролет транзитных международных авиарейсов в районе границы Индии и Пакистана.
  • Пакистан заявил, что не хочет эскалации напряженности и войны с Индией, а единственной целью удара было «продемонстрировать право и полную готовность к самообороне».
  • Россия выразила озабоченность ситуацией и надежду на скорейшую деэскалацию, а также, что она не повлияет на процесс афганского урегулирования. США призвали обе страны «проявить сдержанность и не допустить эскалации напряженности в регионе». Китай также призвал Индию и Пакистан к сдержанности и сохранению добрососедских отношений.
  • Источник «Ъ» на туристическом рынке сообщил, что сейчас в Индии находятся около девяти тыс. туристов из России. Основная часть туристов находится в южной части Индии — в Гоа, северная часть страны не пользуется популярностью у путешественников.
Следите за развитием темы Обострение конфликта Индии и Пакистана
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