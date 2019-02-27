Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

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На сайте Конгресса США размещен проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA), анонсированный пятью сенаторами 13 февраля.

Законопроект во многом связан с недопущением вывода США из НАТО (сенаторы опасаются, что на такой шаг может пойти президент Дональд Трамп, неоднократно критиковавший союзников по альянсу в том, что они не выполняют свои обязательства, в том числе финансовые), недопущением распространения химического оружия, а также с борьбой с киберпреступностью. Главы, посвященные санкциям против России, частично состоят из дополнений к действующему с 2017 г. «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а частично являются новыми предложениями.

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Санкции против госдолга

Относительно государственного долга России в законопроекте говорится, что не позднее 60 дней после вступления закона в силу президент США должен сформулировать регуляторные требования, запрещающие лицам США проводить операции с российским государственным долгом, предоставлять для него финансирование или действовать с ним каким-то другим образом.

Запрет должен начать действовать «через 90 дней или позднее» после вступления закона в силу.

Госдолг определяется как облигации со сроком обращения более 14 дней, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния, министерством финансов, агентами или филиалами этих организаций; валютные свопы с этими организациями сроком более 14 дней; любые другие финансовые инструменты со сроком погашения более 14 дней, которые: а) выпущены российскими финансовыми институтами от лица правительства РФ, б) будут определены президентом США как представляющие госдолг правительства РФ.

Санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести санкции против не менее чем 24 сотрудников ФСБ. Они будут действовать до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

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Не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу и затем каждые 180 дней госсекретарь США должен предоставлять конгрессу доклад, соблюдает ли Россия (ее правительство, вооруженные силы и береговая охрана) требования о свободе навигации в Керченском проливе «или где-либо еще». Если международные правила о свободе навигации будут нарушены, все российские предприятия кораблестроительного сектора должны подпасть под санкции (так называемые санкции против SDN — specially designated nationals and blocked persons, предполагающие блокировку активов в США, запрет на их операции с собственностью в США, запрет лицам из США сотрудничать с ними, отказ в визе и запрет на въезд в США; эти санкции реализует Офис по контролю за иностранными активами — OFAC).

Санкции за вмешательство России в демократические процессы и выборы

Эти санкции затрагивают не только конкретные лица и организации, которые США подозревают в действиях по подрыву американской демократии, но и работающие с ними финансовые институты.

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Через 180 дней после вступления закона в силу «президент США должен ввести санкции» SDN против политических деятелей, олигархов и других лиц, а также организаций с госучастием, которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах президента Владимира Путина, а также лиц, действующих в интересах вышеперечисленных людей; членов семей вышеперечисленных лиц, получающих значительные выгоды от такой незаконной и коррупционной деятельности; а также лиц, включая финансовые институты, осуществляющие значительные транзакции со всеми вышеперечисленными лицами.