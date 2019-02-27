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13:24 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал возможным вмешательство из США в работу интернета в России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/ — По словам пресс-секретаря президента РФ, на противодействие этому и направлен законопроект о суверенном Рунете.

Источник: AP 2019

Вмешательство из США в работу интернета в России является возможным, для защиты от этого и принимается законопроект о суверенном Рунете. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наверняка возможно», — ответил Песков на вопрос, возможно ли с территории США влиять на работу интернета в России. Как отметил представитель Кремля, «рамочное администрирование Всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями». «Исходя из этого, из таких потенциальных угроз как раз и осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете», — заметил Песков.

Это не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием. Это связано с защитой от подобных противоправных действий.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь главы РФ

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