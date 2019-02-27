Песков назвал возможным вмешательство из США в работу интернета в России
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/ — По словам
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/ — По словам
Вмешательство из США в работу интернета в России является возможным, для защиты от этого и принимается законопроект о суверенном Рунете. Такое мнение высказал журналистам
«Наверняка возможно», — ответил Песков на вопрос, возможно ли с территории США влиять на работу интернета в России. Как отметил представитель Кремля, «рамочное администрирование Всемирной сети интернет
Это не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием. Это связано с защитой от подобных противоправных действий.