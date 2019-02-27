Индийские военные сбили самолет ВВС Пакистана

«Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ», — сказал официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.
Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны.
Гражданские лайнеры международных авиакомпаний, чьи маршруты проходят через Кашмир, меняют курс или возвращаются в пункты вылета.
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Это спорная территория, раздел которой не закреплен. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану.
Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».
Во вторник самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.