Индийские военные сбили самолет ВВС Пакистана

Источник: AP 2019

«Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ», — сказал официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Он добавил, что при этом Индия потеряла свой МиГ-21, пилот числится пропавшим без вести.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны.

Гражданские лайнеры международных авиакомпаний, чьи маршруты проходят через Кашмир, меняют курс или возвращаются в пункты вылета.

Индийско-пакистанские отношения

У Нью-Дели и Исламабада традиционно напряженные отношения. Между сторонами есть политические, исторические и территориальные разногласия, в частности по статусу области Кашмир.

Это спорная территория, раздел которой не закреплен. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад обвинения отрицает.

Источник: AP 2019

Обострение противостояния

Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Источник: AP 2019

Во вторник самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.