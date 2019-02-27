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14:34 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил освободить от НДФЛ «подъемные» по программам Земские доктор и учитель

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился решить вопрос налогообложения подъемных средств, которые получают участники программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Источник: РИА "Новости"
НДФЛ люди начали платить. Это значит, что «Земский доктор», а теперь и «Земский учитель», получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги.
Владимир Путин
президент РФ

Путин предложил два варианта решения проблемы. «Либо нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», — сказал российский лидер. Путин напомнил, что ранее программа «Земский доктор» финансировалась в том числе из ФОМСа. Поэтому, по его словам, эта программа попадала под действие 217 статьи Налогового кодекса, и из подъемных средств не вычитался НДФЛ. Теперь же, финансирование стало осуществляться напрямую из федерального бюджета, и люди стали платить налог.

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Глава государства обратился к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову с просьбой выбрать наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы. «Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании, которое сегодня реализуется, то есть миллион рублей и 500 тыс.», — ответил Силуанов. Путин уточнил, что мера будет распространяться и на врачей, и на учителей.

В послании Федеральному собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Кроме того, Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

В опубликованном в среду перечне поручений президента правительству предписано обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений в срок до 1 декабря текущего года.

Учителя, переезжающие в села и малые города, получат по миллиону рублей
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26 февраля© Ньюстюб
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