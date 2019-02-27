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14:57 (мск), источник: Интерфакс

В Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Во вьетнамском Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках второго саммита США-КНДР.

Улыбающиеся лидеры двух стран при встрече обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу. «Я думаю, он (саммит — ИФ) будет очень успешным», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

На вопрос, будет ли объявлено в ходе саммита об официальном завершении Корейской войны, Трамп сказал: «Мы посмотрим».

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Также президент США выразил уверенность в хороших экономических перспективах Северной Кореи.
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«Я полагаю, ваша стран (КНДР — ИФ) имеет невероятный экономический потенциал, неимоверный, неограниченный. Я считаю, что у вашей страны невероятное будущее, и вы будете великим лидером», — сказал он.

Также Трамп пообещал провести в четверг пресс-конференцию.

Встреча проходит в ханойском отеле Metropole. Трампа во Вьетнаме сопровождают шеф аппарата Белого дома Мик Малвини и госсекретарь Майк Помпео.

На видео, распространяемом телеканалами, видно, что по пути следования кортежа американского президента выстроились многочленные жители столицы Вьетнама. Дорога оцеплена полицией.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаются в Ханое
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14:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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