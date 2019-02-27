В Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына

Улыбающиеся лидеры двух стран при встрече обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу. «Я думаю, он (саммит — ИФ) будет очень успешным», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

На вопрос, будет ли объявлено в ходе саммита об официальном завершении Корейской войны, Трамп сказал: «Мы посмотрим».

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Также президент США выразил уверенность в хороших экономических перспективах Северной Кореи.

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«Я полагаю, ваша стран (КНДР — ИФ) имеет невероятный экономический потенциал, неимоверный, неограниченный. Я считаю, что у вашей страны невероятное будущее, и вы будете великим лидером», — сказал он.

Также Трамп пообещал провести в четверг пресс-конференцию.

Встреча проходит в ханойском отеле Metropole. Трампа во Вьетнаме сопровождают шеф аппарата Белого дома Мик Малвини и госсекретарь Майк Помпео.

На видео, распространяемом телеканалами, видно, что по пути следования кортежа американского президента выстроились многочленные жители столицы Вьетнама. Дорога оцеплена полицией.

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