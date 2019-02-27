В Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Во вьетнамском Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках второго саммита
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Во вьетнамском Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках второго саммита
Улыбающиеся лидеры двух стран при встрече обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу. «Я думаю, он (саммит — ИФ) будет очень успешным», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.
На вопрос, будет ли объявлено в ходе саммита об официальном завершении Корейской войны, Трамп сказал: «Мы посмотрим».
«Я полагаю, ваша стран (КНДР — ИФ) имеет невероятный экономический потенциал, неимоверный, неограниченный. Я считаю, что у вашей страны невероятное будущее, и вы будете великим лидером», — сказал он.
Встреча проходит в ханойском отеле Metropole. Трампа во Вьетнаме сопровождают шеф аппарата Белого дома Мик Малвини и госсекретарь Майк Помпео.
На видео, распространяемом телеканалами, видно, что по пути следования кортежа американского президента выстроились многочленные жители столицы Вьетнама. Дорога оцеплена полицией.