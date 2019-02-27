Силуанов оценил в 900 млрд рублей расходы на выполнение задач из послания Путина

Источник: Reuters

«В совокупности сделан расчет примерно финансовых потребностей для реализации тех задач, которые были поставлены в послании — это более 900 млрд руб. в промежутке от 2019 до 2024 г.», — сообщил он.

Неделю назад, 20 февраля, Силуанов говорил, что меры социальной поддержки, которые предусмотрены посланием Путина, обойдутся бюджету в 100−120 млрд руб. ежегодно. Первый вице-премьер отметил, что такие ресурсы будут изыскивать в ходе исполнения бюджета, уже при весенних корректировках будут внесены необходимые изменения.

Также он сообщил, что доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету в 2019 г. в 15−20 млрд руб. За шестилетку, добавил он, потребуется около 150−160 млрд руб.