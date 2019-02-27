Дональд Трамп пообещал сохранить условие денуклеаризации КНДР

Перед саммитом американские СМИ сообщали, что господин Трамп якобы готов пойти на уступки КНДР по денуклеаризации, чтобы объявить об успехе саммита в Ханое. Когда журналисты задали соответствующий вопрос президенту США в присутствии Ким Чен Ына, Дональд Трамп ответил: «Нет».

Господин Трамп также не исключил, что на саммите в Ханое может быть официально объявлено об окончании Корейской войны 1950−1953 годов.

Сегодня, 27 февраля, в столице Вьетнама начался саммит лидеров США и Китая. Встреча с глазу на глаз продлилась около 20 минут, после нее начался рабочий обед с участием делегаций двух стран. Основная часть переговоров запланирована на 28 февраля.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Источник: AFP 2019

Как выяснил «Ъ», Россия, Китай и Южная Корея готовились после завершения второго саммита направить в Совбез ООНпредложение о частичном снятии санкций с Северной Кореи.

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