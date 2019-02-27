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17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп пообещал сохранить условие денуклеаризации КНДР

После краткой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не откажется от условия денуклеаризации Северной Кореи.

Перед саммитом американские СМИ сообщали, что господин Трамп якобы готов пойти на уступки КНДР по денуклеаризации, чтобы объявить об успехе саммита в Ханое. Когда журналисты задали соответствующий вопрос президенту США в присутствии Ким Чен Ына, Дональд Трамп ответил: «Нет».

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Господин Трамп также не исключил, что на саммите в Ханое может быть официально объявлено об окончании Корейской войны 1950−1953 годов.

Сегодня, 27 февраля, в столице Вьетнама начался саммит лидеров США и Китая. Встреча с глазу на глаз продлилась около 20 минут, после нее начался рабочий обед с участием делегаций двух стран. Основная часть переговоров запланирована на 28 февраля.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Источник: AFP 2019

Как выяснил «Ъ», Россия, Китай и Южная Корея готовились после завершения второго саммита направить в Совбез ООНпредложение о частичном снятии санкций с Северной Кореи.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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