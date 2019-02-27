ООН обвинила себя в бездействии во время геноцида рохинджа

Расследование возглавит бывший министр иностранных дел Гватемалы и ее представитель при ООН Герт Розенталь. По данным источников Guardian в ООН, генсек ООН Антониу Гутерриш сомневался, стоит ли начинать такое расследование, но в итоге принял решение о начале расследования под давлением некоторых кругов внутри ООН. Ранее уже раздавалась критика роли ООН во время и накануне так называемой антитеррористической операции в Мьянме, в ходе которой, по некоторым данным, 10 тыс. рохинджа погибли, а 700 тыс. рохинджа пришлось бежать из страны. В частности, критиковали координатора ООН в Мьянме Ренату Лок-Дессалиен: ее обвиняли в том, что она преуменьшала серьезность ситуации в стране и препятствовала обсуждению этой проблемы.