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18:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН обвинила себя в бездействии во время геноцида рохинджа

ООН начала расследование своих собственных действий в Мьянме в последнее десятилетие: организация считает, что недостаточно эффективно реагировала на признаки эскалации насилия в регионе перед началом геноцида мусульман-рохинджа в 2017 году, сообщила газета The Guardian со ссылкой на информацию ООН.

Источник: AFP 2019
Эта проверка не направлена против какого-либо должностного лица или агентства, скорее она рассматривает работу ООН на местах как института и изучает, какие уроки можно извлечь на будущее.
Станислав Сейлинг
пресс-секретарь ООН по Мьянме
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Расследование возглавит бывший министр иностранных дел Гватемалы и ее представитель при ООН Герт Розенталь. По данным источников Guardian в ООН, генсек ООН Антониу Гутерриш сомневался, стоит ли начинать такое расследование, но в итоге принял решение о начале расследования под давлением некоторых кругов внутри ООН. Ранее уже раздавалась критика роли ООН во время и накануне так называемой антитеррористической операции в Мьянме, в ходе которой, по некоторым данным, 10 тыс. рохинджа погибли, а 700 тыс. рохинджа пришлось бежать из страны. В частности, критиковали координатора ООН в Мьянме Ренату Лок-Дессалиен: ее обвиняли в том, что она преуменьшала серьезность ситуации в стране и препятствовала обсуждению этой проблемы.

«Хорошо, что ООН собирается серьезно проанализировать свои действия, чтобы понять, что же пошло не так в ее реакции на кризис в Мьянме. Совершенно очевидно, что им не удалось увидеть и предупредить мир о том, что было ясно нам и многим другим задолго до августа 2017, — что бирманские военные ищут повод, чтобы устроить массовую этническую чистку и избавиться от рохинджа», — сказал заместитель директора азиатского подразделения неправительственной организации Human Rights Watch Фил Робертсон.

Яна Рождественская

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