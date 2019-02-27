Специалисты объяснили, почему блокировка «фабрики троллей» по указанию Трампа — фейк

Источник: AP 2019

«Фабрикой троллей» называют петербургское «Агентство интернет-исследований» (АИИ), принадлежащее Евгению Пригожину — «близкому к Путину олигарху». Именно эту организацию в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

По словам источников газеты, Пентагон смог по поручению Трампа лишить «фабрику троллей» интернета в день промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября 2018 года. Федеральные чиновники рассказали, что это сделала спецгруппа противодействия российской угрозе. «Они их просто выключили», — объяснил один из собеседников газеты.

Возможно, «фабрики троллей» и вовсе больше не существует, а рассказы источников газеты — попытка улучшить репутацию Трампа, сказал в беседе с Inc. представитель школы IT и безопасности HackerU.

представитель HackerU: «Никаких подтвержденных данных о том, что «Агентство интернет-исследований» ведет свою деятельность после января 2016 года, мы не нашли. Данная организация ликвидирована в 2016 году и никаких похожих организаций по этому юридическому адресу нет. В здании присутствует 6 провайдеров: МTT, «Бизнес телеком», «Простор телеком для бизнеса», WestCall СПБ, MNS, «Бизнес-коннект». Были ли у них проблемы, связанные с падением интернета из-за американской кибератаки? Открытый вопрос. Комментариев пользователей или официальных заявлений провайдеров о сбое в сети нет.

Возможно, «Агентство интернет-исследований» хорошо скрывают, перекупили или оно обслуживается кем-то другим, но на наш взгляд эта новость выглядит как газетная утка со стороны США, создающая иллюзию безопасности и контроля российского интернета. представитель HackerU

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Представитель HackerU призвал «не поднимать информационный шум вокруг этой фейковой новости, не нагонять панику и не обострять и без того сложную ситуацию вокруг добровольной блокировки российского интернета со стороны нашего правительства, который обойдется бюджету в более чем 20 млрд рублей».

Самые серьезные вопросы вызывает не мотивация источников газеты, а техническая сторона вопроса, объяснил Inc. куратор направления «Информационная безопасность» школы IT и безопасности HackerU Алексей Гришин. Организацию блокировок в сети, которая изначально планировалась как высоконагруженная и отказоустойчивая, он называет очень сложным процессом.

«Ограничение технически возможны, примеры ограничений есть в Китае и Арабских эмиратах. Но, в отличие от обозначенных выше стран, где технологии поняты, обоснованны и логичны, технологии, использованные в блокировках из статьи, остаются полной загадкой, даже если они и были», — говорит Гришин.