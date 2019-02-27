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17:38 (мск), источник: Inc.Russia

Специалисты объяснили, почему блокировка «фабрики троллей» по указанию Трампа — фейк

The Washington Post сообщила, что осенью 2018 года Пентагон парализовал работу российской «фабрики троллей», лишив ее интернета. По сведениям источников газеты, такое указание дала администрация президента США Дональда Трампа. Inc. узнал у экспертов по кибербезопасности, почему не стоит верить этой новости.

Источник: AP 2019

«Фабрикой троллей» называют петербургское «Агентство интернет-исследований» (АИИ), принадлежащее Евгению Пригожину — «близкому к Путину олигарху». Именно эту организацию в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

По словам источников газеты, Пентагон смог по поручению Трампа лишить «фабрику троллей» интернета в день промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября 2018 года. Федеральные чиновники рассказали, что это сделала спецгруппа противодействия российской угрозе. «Они их просто выключили», — объяснил один из собеседников газеты.

Возможно, «фабрики троллей» и вовсе больше не существует, а рассказы источников газеты — попытка улучшить репутацию Трампа, сказал в беседе с Inc. представитель школы IT и безопасности HackerU.

представитель HackerU: «Никаких подтвержденных данных о том, что «Агентство интернет-исследований» ведет свою деятельность после января 2016 года, мы не нашли. Данная организация ликвидирована в 2016 году и никаких похожих организаций по этому юридическому адресу нет. В здании присутствует 6 провайдеров: МTT, «Бизнес телеком», «Простор телеком для бизнеса», WestCall СПБ, MNS, «Бизнес-коннект». Были ли у них проблемы, связанные с падением интернета из-за американской кибератаки? Открытый вопрос. Комментариев пользователей или официальных заявлений провайдеров о сбое в сети нет.

Возможно, «Агентство интернет-исследований» хорошо скрывают, перекупили или оно обслуживается кем-то другим, но на наш взгляд эта новость выглядит как газетная утка со стороны США, создающая иллюзию безопасности и контроля российского интернета.
представитель HackerU
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Представитель HackerU призвал «не поднимать информационный шум вокруг этой фейковой новости, не нагонять панику и не обострять и без того сложную ситуацию вокруг добровольной блокировки российского интернета со стороны нашего правительства, который обойдется бюджету в более чем 20 млрд рублей».

Самые серьезные вопросы вызывает не мотивация источников газеты, а техническая сторона вопроса, объяснил Inc. куратор направления «Информационная безопасность» школы IT и безопасности HackerU Алексей Гришин. Организацию блокировок в сети, которая изначально планировалась как высоконагруженная и отказоустойчивая, он называет очень сложным процессом.

«Ограничение технически возможны, примеры ограничений есть в Китае и Арабских эмиратах. Но, в отличие от обозначенных выше стран, где технологии поняты, обоснованны и логичны, технологии, использованные в блокировках из статьи, остаются полной загадкой, даже если они и были», — говорит Гришин.

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