Конфликт Индии и Пакистана закрыл небо

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Росавиация на сутки запретила полеты в небе над Индией, Пакистаном и Афганистаном: причиной стало обострение конфликта в Кашмире — это спорные территории, которые разделены между Индией, Пакистаном и Китаем. В среду пакистанские военные сбили два индийских военных самолета в этом регионе. Власти страны утверждают, что это было ответом на агрессию со стороны официального Дели.

Конфликт между двумя государствами обострился в середине февраля. Подробности в справке «Коммерсантъ FM»:

14 февраля произошел крупнейший теракт в истории Кашмира: террорист-смертник подорвал индийский конвой в штате Джамму и Кашмир. Погибли 45 военнослужащих. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Армия Мухаммеда». Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, отозвала посла из Исламабада и подняла таможенные пошлины на товары из соседней страны.

В ночь на 18 февраля силы безопасности Индии уничтожили двух предполагаемых организаторов нападения на военный конвой.

26 февраля ВВС Индии нанесли массированный удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю «Армии Мухаммеда». В Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в состояние полной боевой готовности.

Утром 27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета ВВС Индии в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. Причины крушения неизвестны.

Затем Reuters сообщило, что истребители ВВС Индии осуществили перехват, по меньшей мере, трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве Джамму и Кашмир.

Новость Обострение конфликта Индии и Пакистана

Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном выглядит угрожающе, считает международный обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин: «Ожидания самые тревожные. Инициатором обострения стал индийский премьер Моди, которому надо было обязательно дать жесткий ответ Пакистану. Политик убежден, что теракт, в котором погибли 45 человек, инспирирован Пакистаном, именно он удар нанес. Но Исламабад при этом вместо того, чтобы как-то попытаться минимизировать ущерб и ответить символически, выбрал жесткий вариант. Между тем, у премьера Моди приближаются выборы, а он оказался униженным в глазах сограждан — индийцы теряют самолеты, их люди попали в плен. И я считаю крайне маловероятным, что на этом стороны ограничатся».

Скорее всего, индийцы нанесут в ближайшее время гораздо более мощный удар по пакистанской территории, пакистанским военным объектам, потому что индийская армия все-таки значительно более мощная. И здесь, к большому сожалению, вступает в действие логика конфронтации. Ни одна из сторон не захочет, чтобы последнее слово осталось за противником, за оппонентом. Максим Юсин

В среду Пакистан закрыл воздушное пространство над страной, также ограничены полеты над приграничными районами Индии. Авиакомпании вынуждены менять курс своих самолетов, и это повлияло на рейсы между Россией и Индией, Таиландом и Вьетнамом. Некоторым перевозчикам пришлось экстренно сажать свои самолеты, среди них — «Аэрофлот’и Azur Air.

Сотни пассажиров из-за этого застряли в аэропортах. Николай Плетенец, к примеру, не смог вылететь в Москву из Дели: «Я на два дня прилетел в Дели в деловую поездку. Вчера во всех новостях освещали этот конфликт, везде по улицам люди ходили с флагами, кричали “Долой Пакистан”, что-то в таком духе. В среду мы сели по расписанию в самолет, и через полчаса нам объявили, что закрыто воздушное пространство».

По данным информагентств, российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.