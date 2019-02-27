Конфликт Индии и Пакистана закрыл небо
Чем грозит обострение противостояния между странами.
Чем грозит обострение противостояния между странами.
Росавиация на сутки запретила полеты в небе над Индией, Пакистаном и Афганистаном: причиной стало обострение конфликта в Кашмире — это спорные территории, которые разделены между Индией, Пакистаном и Китаем. В среду пакистанские военные сбили два индийских военных самолета в этом регионе. Власти страны утверждают, что это было ответом на агрессию со стороны официального Дели.
Конфликт между двумя государствами обострился в середине февраля. Подробности в справке «Коммерсантъ FM»:
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном выглядит угрожающе, считает международный обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин: «Ожидания самые тревожные. Инициатором обострения стал индийский премьер Моди, которому надо было обязательно дать жесткий ответ Пакистану. Политик убежден, что теракт, в котором погибли 45 человек, инспирирован Пакистаном, именно он удар нанес. Но Исламабад при этом вместо того, чтобы
Скорее всего, индийцы нанесут в ближайшее время гораздо более мощный удар по пакистанской территории, пакистанским военным объектам, потому что индийская армия
все-такизначительно более мощная. И здесь, к большому сожалению, вступает в действие логика конфронтации. Ни одна из сторон не захочет, чтобы последнее слово осталось за противником, за оппонентом.
В среду Пакистан закрыл воздушное пространство над страной, также ограничены полеты над приграничными районами Индии. Авиакомпании вынуждены менять курс своих самолетов, и это повлияло на рейсы между Россией и Индией, Таиландом и Вьетнамом. Некоторым перевозчикам пришлось экстренно сажать свои самолеты, среди них — «Аэрофлот’и Azur Air.
Сотни пассажиров
По данным информагентств, российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.
Альбина Хазеева