Министр транспорта Египта подал в отставку после аварии на вокзале Каира

Источник: AFP 2019

По данным агентства, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял отставку главы Минтранса.

ЧП произошло в Каире на центральном железнодорожном вокзале. Причиной взрыва послужило столкновение тепловоза с платформой. В результате огонь перекинулся на одно из строений вокзального комплекса и стал распространяться на вагоны другого пассажирского поезда и внутренние помещения вокзала.

По предварительным данным, локомотив выехал из депо и разогнался до максимальной скорости, так как мог остаться без контроля машинистов.