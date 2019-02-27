Министр транспорта Египта подал в отставку после аварии на вокзале Каира

По данным агентства, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял отставку главы Минтранса.
ЧП произошло в Каире на центральном железнодорожном вокзале. Причиной взрыва послужило столкновение тепловоза с платформой. В результате огонь перекинулся на одно из строений вокзального комплекса и стал распространяться на вагоны другого пассажирского поезда и внутренние помещения вокзала.
По предварительным данным, локомотив выехал из депо и разогнался до максимальной скорости, так как мог остаться без контроля машинистов.
Медработники оценивают состояние пострадавших, как крайне тяжелое. Ситуация осложняется тем, что после взрыва баков на расстояние от 5 до 10 метров начала разлетаться солярка, которая моментально вспыхивала.