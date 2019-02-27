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21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр транспорта Египта подал в отставку после аварии на вокзале Каира

Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед написал заявление об отставке после взрыва на железнодорожном вокзале в Каире, в результате которого не менее 25 человек погибли и 50 пострадали. Об этом говорится в заявлении кабинета министров страны, которое приводит Reuters.

Источник: AFP 2019

По данным агентства, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял отставку главы Минтранса.

ЧП произошло в Каире на центральном железнодорожном вокзале. Причиной взрыва послужило столкновение тепловоза с платформой. В результате огонь перекинулся на одно из строений вокзального комплекса и стал распространяться на вагоны другого пассажирского поезда и внутренние помещения вокзала.

По предварительным данным, локомотив выехал из депо и разогнался до максимальной скорости, так как мог остаться без контроля машинистов.

Медработники оценивают состояние пострадавших, как крайне тяжелое. Ситуация осложняется тем, что после взрыва баков на расстояние от 5 до 10 метров начала разлетаться солярка, которая моментально вспыхивала.

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