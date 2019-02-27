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20:29 (мск), источник: Интерфакс

Экс-адвокат Трампа на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Коэн также заявил, что будущий президент США знал о готовящейся кибератаке на Демократическую партию.

Источник: AFP 2019

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в среду во время слушаний в Конгрессе заявил, что будущий президент США заранее знал о кибератаке на Демократическую партию США.

По словам Коэна, бывший советник Трампа Роджер Стоун за два дня до взлома серверов рассказал Трампу о том, что говорил с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Тот якобы сообщил ему о том, что через пару дней опубликует письма, в которых содержится компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп ранее отрицал, что заранее знал об этой утечке.

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Выступая перед американскими законодателями, Коэн также обвинил своего бывшего работодателя в расизме. По его словам, Трамп заявлял, что нормальная страна не может управляться чернокожим, а также говорил, что черное население США не будет голосовать за него, поскольку оно «слишком глупо».

Кроме того, Коэн признал что солгал Конгрессу относительно сроков переговоров о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве. «Я заявлял, что мы прекратили переговоры в январе 2016 года. Это неправда. Наши переговоры продолжались в течение месяцев после этого — во время (президентской — ИФ) кампании», — добавил он.

По словам Коэна, Трамп, как минимум, шесть раз в период с января по июнь 2016 года задавал ему вопросы об этом проекте. По его данным, юристы Трампа корректировали его заявления для Конгресса США относительно этого проекта.

Господин Трамп управлял переговорами о небоскребе в Москве во время кампании и лгал об этом (о том, что не делал этого — ИФ). Он лгал об этом, потому что он никогда не рассчитывал победить на выборах. Он лгал об этом потому, что он мог заработать сотни миллионов долларов на проекте недвижимости в Москве.
Майкл Коэн
экс-адвокат Трампа

В рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

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