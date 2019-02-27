Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии
Россия и Израиль намерены создать рабочую группу, которая займется вопросом вывода иностранных сил из Сирии. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в
Россия и Израиль намерены создать рабочую группу, которая займется вопросом вывода иностранных сил из Сирии. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в
По его словам, к работе группы будут подключены третьи страны. При этом он отказался рассказать подробности, включая возможный окончательный состав группы.
Эта информация появилась после переговоров, которые провел в среду в Москве
22 февраля
21 февраля сообщалось, что европейские союзники отказались от просьбы сменить американских военных в Сирии. Отмечалось, что Белый дом просил Великобританию, Францию и Германию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне на