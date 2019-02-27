Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изобретение 12-летнего школьника потрясло ученых
Суеверному пассажиру грозит огромный штраф от авиакомпании
Филипп Киркоров показал, чем занимаются дома его дети
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Филипп Киркоров показал, чем занимаются дома его дети
Как отличить сердечную боль от невралгии
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак - СМИ
Лейтенант застрелил мужа любовницы из табельного
Розовый — цвет сезона: полезно ли хоть иногда побыть принцессой
15 звезд, которые не любят общаться с фанатами
“Нас держат за дурачков”: Иванов о планах США по Курилам
Улискин: взрыв на корабле РФ мог случиться “извне”
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Фейерверки могут выселить уток из «Зарядья»
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
22:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии

Россия и Израиль намерены создать рабочую группу, которая займется вопросом вывода иностранных сил из Сирии. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в Тель-Авиве.

Источник: AP 2019

По его словам, к работе группы будут подключены третьи страны. При этом он отказался рассказать подробности, включая возможный окончательный состав группы.

Эта информация появилась после переговоров, которые провел в среду в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тот заявил, что Тель-Авив отказывается мириться с присутствием в Сирийской Арабской Республике военизированных формирований Ирана и его союзников.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент после вывода своих войск. Она уточнила, что группа будет состоять примерно из 200 солдат, при этом чиновница не смогла ответить на вопрос о сроке, на который в стране будут оставлены бойцы.

21 февраля сообщалось, что европейские союзники отказались от просьбы сменить американских военных в Сирии. Отмечалось, что Белый дом просил Великобританию, Францию и Германию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне на турецко-сирийской границе, однако они единодушно заявили, что не останутся в Сирии, если США выведут оттуда войска.

РФ настаивает на ликвидации небезопасного лагеря для беженцев в Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
 Умерла первая супермодель СССР
Медведев занялся доходами россиян
Организаторы прокомментировали отказ Украины от Евровидения
Крымские чиновники подрались с ростовскими полицейскими
Племянника Киселева судят в ФРГ по мотивам интервью его дяди
Признанный вымершим зверь найден живым
Тарасова раскритиковала противников Медведевой
«Реал» играет с «Барселоной» в Кубке Испании (видеотрансляция)
Спорт
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику Это была не гонка, а пляжная прогулка по сугробам
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Марка из Швеции (не Volvo) сделала еще одно красивое авто Компания Polestar, занимавшаяся выпуском «заряженных» Volvo, представила вторую собственную модель — электрокар Polestar 2
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь