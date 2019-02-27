Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии

Источник: AP 2019

По его словам, к работе группы будут подключены третьи страны. При этом он отказался рассказать подробности, включая возможный окончательный состав группы.

Эта информация появилась после переговоров, которые провел в среду в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тот заявил, что Тель-Авив отказывается мириться с присутствием в Сирийской Арабской Республике военизированных формирований Ирана и его союзников.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент после вывода своих войск. Она уточнила, что группа будет состоять примерно из 200 солдат, при этом чиновница не смогла ответить на вопрос о сроке, на который в стране будут оставлены бойцы.