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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален, считает Пушков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что риск ядерной войны между Индией и Пакистаном является минимальным.

Источник: AFP 2019

«Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

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В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация «желания и готовности к самообороне».

Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как «бездоказательные», предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.

Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Ядерные державы обменялись ударами. Индия и Пакистан сбивают самолеты друг друга
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
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