NYT: в США генпрокурор округа заподозрил инаугурационный комитет Трампа в нарушениях

Журналисты издания ознакомились с повесткой, которую Расин направил в комитет. Из документа следует, что генпрокурор намерен проверить, имели ли место в данном случае нарушения, в том числе нецелевое расходование средств, злоупотребление служебным положением или конфликт интересов.
Расина, в частности, интересуют материалы, касающиеся выплаты комитетом средств компании Trump Organization, принадлежащей Трампу, а также одному из его отелей. Последний, как отмечает издание, получил из собранных комитетом денег около $1,5 млн качестве оплаты за номера, аренду помещений и питание. Кроме того, генпрокурор хочет выяснить, какую роль сыграли в работе комитета дети Трампа. Издание констатирует, что ранее похожие запросы в комитет направляли генпрокуроры штатов
В декабре 2018 года некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в
Всего инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные $107 млн, сообщали СМИ. Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года.