NYT: в США генпрокурор округа заподозрил инаугурационный комитет Трампа в нарушениях

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Журналисты издания ознакомились с повесткой, которую Расин направил в комитет. Из документа следует, что генпрокурор намерен проверить, имели ли место в данном случае нарушения, в том числе нецелевое расходование средств, злоупотребление служебным положением или конфликт интересов.

Расина, в частности, интересуют материалы, касающиеся выплаты комитетом средств компании Trump Organization, принадлежащей Трампу, а также одному из его отелей. Последний, как отмечает издание, получил из собранных комитетом денег около $1,5 млн качестве оплаты за номера, аренду помещений и питание. Кроме того, генпрокурор хочет выяснить, какую роль сыграли в работе комитета дети Трампа. Издание констатирует, что ранее похожие запросы в комитет направляли генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В декабре 2018 года некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями, сообщила, что Trump Organization получала средства от комитета. Она также отметил, что согласно переписке по электронной почте и финансовым документам, с которыми ознакомились журналисты, ключевую роль в распределении средств, собранных на инаугурацию Трампа, играла его дочь Иванка, являющаяся в настоящее время советником президента США. В то время она была одним из руководителей Trump Organization, однако после инаугурации отца ушла с данного поста.