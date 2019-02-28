Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Какие ошибки других водителей нас раздражают?
«Безобидное пятнышко» лишило американку носа
Завершилась эпоха: ушла из жизни великая актриса
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч. Стоит ли их брать?
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
Новая любовница Кравец зарабатывала танцами у шеста - СМИ
Нашли на дереве: подробности кончины мужа Рынска
Путин потребовал убрать «чересполосицу» из пенсий
Названа причина массовой драки в школе РФ
“Нас держат за дурачков”: Иванов о планах США по Курилам
Улискин: взрыв на корабле РФ мог случиться “извне”
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Фейерверки могут выселить уток из «Зарядья»
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12Самые красивые пейзажные фото года
01:47 (мск), источник: ТАСС

NYT: в США генпрокурор округа заподозрил инаугурационный комитет Трампа в нарушениях

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин потребовал от комитета, занимавшегося сбором средств на проведение инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, предоставить документы, касающиеся ряда финансовых транзакций. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

Источник: Reuters

Журналисты издания ознакомились с повесткой, которую Расин направил в комитет. Из документа следует, что генпрокурор намерен проверить, имели ли место в данном случае нарушения, в том числе нецелевое расходование средств, злоупотребление служебным положением или конфликт интересов.

Видео
Главное: экс-юрист Трампа выступил в Конгрессе

Расина, в частности, интересуют материалы, касающиеся выплаты комитетом средств компании Trump Organization, принадлежащей Трампу, а также одному из его отелей. Последний, как отмечает издание, получил из собранных комитетом денег около $1,5 млн качестве оплаты за номера, аренду помещений и питание. Кроме того, генпрокурор хочет выяснить, какую роль сыграли в работе комитета дети Трампа. Издание констатирует, что ранее похожие запросы в комитет направляли генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В декабре 2018 года некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями, сообщила, что Trump Organization получала средства от комитета. Она также отметил, что согласно переписке по электронной почте и финансовым документам, с которыми ознакомились журналисты, ключевую роль в распределении средств, собранных на инаугурацию Трампа, играла его дочь Иванка, являющаяся в настоящее время советником президента США. В то время она была одним из руководителей Trump Organization, однако после инаугурации отца ушла с данного поста.

Всего инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные $107 млн, сообщали СМИ. Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года.

 "Мы вас на войну не посылали. Вы воевали за другое государство"
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Пушков: риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален
Опрос выявил резкое ухудшение отношения жителей США к России
Крымские чиновники подрались с ростовскими полицейскими
Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов
Признанный вымершим зверь найден живым
Московский школьник спас жизнь пассажира на борту самолета
«Барселона» разгромила «Реал Мадрид» в полуфинале Кубка Испании
Спорт
«Барса» разнесла «Мадрид» и вышла в финал Кубка Испании 0:3 на «Бернабеу»
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Марка из Швеции (не Volvo) сделала еще одно красивое авто Компания Polestar, занимавшаяся выпуском «заряженных» Volvo, представила вторую собственную модель — электрокар Polestar 2
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь