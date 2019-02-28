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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Опрос выявил резкое ухудшение отношения жителей США к России

МОСКВА. 28 фев — РИА Новости. Большинство американцев стали считать Россию главным врагом Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.

Источник: Reuters

Cогласно исследованию, Россия c показателем в 32 процента обошла Китай (21 процент) и Северную Корею (14 процентов). При этом в 2018 году Россию главным врагом назвали лишь 19 процентов американцев, а за КНДР тогда проголосовали 51 процент жителей США.

Кроме того, 52 процента американцев считают военную мощь России критической угрозой для интересов Соединенных Штатов. В 2016 году такой точки зрения придерживались 39 процентов американцев, а в 2004 году — лишь 18 процентов.

Как указывают авторы исследования, негативное восприятие американцами России достигло максимального значения.

Исследование проводилось с первого по десятого февраля.

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