Опрос выявил резкое ухудшение отношения жителей США к России

Cогласно исследованию, Россия c показателем в 32 процента обошла Китай (21 процент) и Северную Корею (14 процентов). При этом в 2018 году Россию главным врагом назвали лишь 19 процентов американцев, а за КНДР тогда проголосовали 51 процент жителей США.