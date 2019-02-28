Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

Источник: AP 2019

Стефаник и ее коллега Вал Деминг подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно инициативе, разведка должна собрать данные и предоставить доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».

Законопроект составлен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся попытках России подорвать американскую демократию.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий», — объяснила Стефаник.

Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.