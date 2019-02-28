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05:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина. Об этом сказано на сайте члена Палаты представителей Элизы Стефаник.

Источник: AP 2019

Стефаник и ее коллега Вал Деминг подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно инициативе, разведка должна собрать данные и предоставить доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».

Законопроект составлен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся попытках России подорвать американскую демократию.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий», — объяснила Стефаник.

Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года с помощью хакеров. В июне 2018-го американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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