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11:11 (мск), источник: Ведомости

Reuters сообщил о выводе из ЦБ Венесуэлы восьми тонн золота

По меньшей мере, 8 тонн золота были изъяты из хранилищ Центробанка Венесуэлы и вывезены государственным спецтранспортом на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи Анхеля Альварадо и трех правительственных источников.

Источник: Reuters

Альварадо уверен, что золото было вывезено между 20 и 22 февраля, когда в банке не было постоянной охраны. Руководитель ЦБ Каликсто Ортега в этот момент находился в зарубежной поездке. Оппозиционер подозревает сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро в планах нелегальной продажи золота за границу.

В 2018 г. ЦБ Венесуэлы купил часть из 23 тонн золота, добытого на южных промыслах страны, и перевез его самолетом в Турцию и другие страны. По данным банка, в 2018 г. из его хранилищ было изъято около 20 тонн монетарного золота. Оставшиеся 140 тонн обеспечивали самый низкий уровень запасов за последние 75 лет.

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О покупке трех тонн золота у ЦБ Венесуэлы 21 января заявляла инвесткомпания из Абу-Даби Noor Capital. На тот момент сделка соответствовала «действующим международным стандартам и законам», пояснили в компании.

В настоящее время правительство Мадуро пытается вернуть из хранилищ Банка Англии около 31 тонны золота, опасаясь действия международных санкций. Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявлял, что Банк Англии заблокировал активы правительства.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. В этом качестве его признали США, Канада, Австралия, страны Европы и большинство латиноамериканских государств. Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция и Мексика.

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