Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой
Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать «мощной экономической державой». Об этом он заявил в ходе саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать «мощной экономической державой». Об этом он заявил в ходе саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
«Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет
27 февраля Трамп назвал денуклеаризацию условием процветания КНДР. До этого он отмечал, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира.
Встреча Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама Ханое