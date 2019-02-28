Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой

«Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет что-то особенное», — сказал он накануне встречи. Американский лидер добавил, что в настоящий момент стороны не хотят торопить переговорный процесс, отметив при этом, что сейчас для КНДР «время — это самое важное», но также важно достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации.