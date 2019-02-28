Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном закончились без соглашения
В столице Вьетнама прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР заявил, что вторая встреча с президентом США не состоялась бы, если бы он не хотел денуклеаризации Корейского полуострова. Однако саммит завершился раньше запланированного времени, два лидера так и не смогли достичь соглашения.
Источник:Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что переговоры двух лидеров завершились без каких-либо договоренностей. Соглашение по главному вопросу — ядерного разоружения — достигнуто не было. Тем не менее, она назвала встречу «хорошей и конструктивной». Лидеры двух стран, по ее словам, «обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации».
Саммит закончился раньше запланированного времени. Кортежи Трампа и Ким Чен Ына отъехали от отеля, где два дня проходили переговоры. Совместного заявления обнародовано не было. Кроме того, был отменен совместный обед.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как проходили переговоры
Первый раунд переговоров лидеров США и Северной Кореи в ханойском отеле «Метрополь» состоялся накануне. Второй — основной — день саммита начался в четверг утром со встречи тет-а-тет. «Мы сегодня посидим за переговорами и проведем замечательный диалог», — продемонстрировал оптимизм Трамп в начале встречи. И подчеркнул, что не собирается торопиться.
«С самого начала я говорил, что скорость [достижения соглашения с КНДР] не так важна для меня. Я очень ценю отсутствие испытаний ядерных ракет, да и любых ракет. Очень ценю это», — цитировало Трампа агентство Рейтер. По словам американского президента, и для него, и для Ким Чен Ына гораздо важнее заключить «правильную сделку».
Ким Чен Ын поддержал оптимистический настрой Трампа. Отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в сделке, он сказал через переводчика, что не может сказать, что он пессимистичен. «У меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — добавил лидер КНДР.
Возможно, это первый случай, когда Ким Чен Ын отвечал на вопрос иностранного журналиста, отмечает Си-эн-эн в своем «Твиттере».
Во время переговоров лидеры США и КНДР сделали короткий перерыв, чтобы прогуляться по зеленому внутреннему дворику отеля у бассейна. Когда они вышли к журналистам, один из репортеров спросил Ким Чен Ына, хочет ли он денуклеаризации.
«Если бы я не был готов сделать это, меня бы сейчас здесь не было», — ответил он.
«Это должно быть лучший ответ, который вы когда-либо слышали», — одобрил реплику Ким Чен Ына Трамп.
Ким Чен Ын не уточнил, как именно будет происходить денуклеаризация Корейского полуострова, но сказал, что обсуждал эту тему с американским лидером.
Во время перерыва в переговорах лидеры США и КНДР совершили короткую прогулку | Источник:AFP
Впервые слова о возможной денуклеаризации прозвучали в июне на первой встрече президента США и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре, но с тех пор в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном большого прогресса не наблюдалось, напоминает Рейтер.
Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет с конца 2017 года.
США ранее заявляли, что до достижения успеха в переговорах о денуклеаризации американские санкции против КНДР отменены не будут.
На встрече в Ханое Трамп заявил, что КНДР могут выйти из изоляции и стать экономически развитой страной, если сделка будет заключена.
Ранее Вашингтон заявлял, что Северная Корея должна в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного оружия, прежде чем возможна речь о каком-либо ослаблении санкций. Это условие категорически не устраивает северокорейскую сторону.
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 мартаС 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Насколько опасна угроза для водителей? И какие штрафы нам будут приходить?