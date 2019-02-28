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10:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном закончились без соглашения

В столице Вьетнама прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР заявил, что вторая встреча с президентом США не состоялась бы, если бы он не хотел денуклеаризации Корейского полуострова. Однако саммит завершился раньше запланированного времени, два лидера так и не смогли достичь соглашения.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что переговоры двух лидеров завершились без каких-либо договоренностей. Соглашение по главному вопросу — ядерного разоружения — достигнуто не было. Тем не менее, она назвала встречу «хорошей и конструктивной». Лидеры двух стран, по ее словам, «обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации».

Саммит закончился раньше запланированного времени. Кортежи Трампа и Ким Чен Ына отъехали от отеля, где два дня проходили переговоры. Совместного заявления обнародовано не было. Кроме того, был отменен совместный обед.

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Как проходили переговоры

Первый раунд переговоров лидеров США и Северной Кореи в ханойском отеле «Метрополь» состоялся накануне. Второй — основной — день саммита начался в четверг утром со встречи тет-а-тет. «Мы сегодня посидим за переговорами и проведем замечательный диалог», — продемонстрировал оптимизм Трамп в начале встречи. И подчеркнул, что не собирается торопиться.

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Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео

«С самого начала я говорил, что скорость [достижения соглашения с КНДР] не так важна для меня. Я очень ценю отсутствие испытаний ядерных ракет, да и любых ракет. Очень ценю это», — цитировало Трампа агентство Рейтер. По словам американского президента, и для него, и для Ким Чен Ына гораздо важнее заключить «правильную сделку».

Ким Чен Ын поддержал оптимистический настрой Трампа. Отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в сделке, он сказал через переводчика, что не может сказать, что он пессимистичен. «У меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — добавил лидер КНДР.

Возможно, это первый случай, когда Ким Чен Ын отвечал на вопрос иностранного журналиста, отмечает Си-эн-эн в своем «Твиттере».

Должно быть есть такие люди, которые смотрят, как мы прекрасно проводим время, будто это сцена из фильма фэнтези. Мы уже так много сделали, и настало время показать это.
Ким Чен Ын
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Трамп: КНДР хочет снятия санкций, но США пока не могут их снять

Во время переговоров лидеры США и КНДР сделали короткий перерыв, чтобы прогуляться по зеленому внутреннему дворику отеля у бассейна. Когда они вышли к журналистам, один из репортеров спросил Ким Чен Ына, хочет ли он денуклеаризации.

«Если бы я не был готов сделать это, меня бы сейчас здесь не было», — ответил он.

«Это должно быть лучший ответ, который вы когда-либо слышали», — одобрил реплику Ким Чен Ына Трамп.

Ким Чен Ын не уточнил, как именно будет происходить денуклеаризация Корейского полуострова, но сказал, что обсуждал эту тему с американским лидером.

Во время перерыва в переговорах лидеры США и КНДР совершили короткую прогулку | Источник: AFP

Впервые слова о возможной денуклеаризации прозвучали в июне на первой встрече президента США и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре, но с тех пор в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном большого прогресса не наблюдалось, напоминает Рейтер.

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Дональд Трамп: без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира

Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет с конца 2017 года.

США ранее заявляли, что до достижения успеха в переговорах о денуклеаризации американские санкции против КНДР отменены не будут.

На встрече в Ханое Трамп заявил, что КНДР могут выйти из изоляции и стать экономически развитой страной, если сделка будет заключена.

Ранее Вашингтон заявлял, что Северная Корея должна в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного оружия, прежде чем возможна речь о каком-либо ослаблении санкций. Это условие категорически не устраивает северокорейскую сторону.

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Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.

Как в КНДР уничтожали ядерный полигон

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Не достигли соглашения: саммит Трампа и Кима завершился раньше намеченного
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10:27 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
 Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном завершились раньше времени и без соглаш...
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