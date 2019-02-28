Трамп: КНДР хочет снятия санкций, но США пока не могут их снять

По его словам, то, что Северная Корея готова была предоставить в обмен на отмену санкций, не устроило США. При этом американский президент отметил, что у отношений двух стран есть «огромный потенциал». По словам Дональда Трампа, они с Ким Чен Ыном стали хорошими друзьям. Он отметил, что северокорейский лидер пообещал ему не проводить новые ядерные испытания. «Я ему доверяю», — сказал Дональд Трамп.

Госсекретарь Майк Помпео США заявил, что Вашингтон и Пхеньян сделали большой шаг к реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре. Однако он добавил, что Ким Чен Ын отказался «делать больше».

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Саммит лидеров США и КНДР в столице Вьетнама начался 27 февраля. Основная часть переговоров в расширенном составе прошла 28 февраля. Однако встреча делегаций была завершена раньше планируемого, а совместный обед — отменен. Переговоры завершились без подписания совместной декларации. Белый дом завил, что встреча была «хорошей и конструктивной», но стороны пока не достигли соглашения и «ожидают встреч в будущем».