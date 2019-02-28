Все санкции против КНДР остались в силе

Источник: AP 2019

«Мы говорили об этом (санкциях — ИФ). Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать», — сказал Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом американский лидер отказался комментировать вопрос об усилении санкций.

Я не хочу говорить об усилении санкций. Они сильные. В Северной Корее много чудесных людей, которым еще нужно жить, и это очень важно для меня. Дональд Трамп президент США

Он отметил, что Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР отменить все санкции против нее.

Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим. Дональд Трамп президент США

«У него (Ким Чен Ына — ИФ) есть определенное видение, но это не точь-в-точь наше видение, но его видение ближе к нашему, чем было год назад», — добавил он.

«Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов», — заявил президент США, добавив, что это были «два интересных дня».

Новость Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео

«Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров — ИФ)», — подчеркнул американский президент.

Он отметил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

Президент США добавил, что никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и диалога по торговым диспутам с КНР.

«Я всегда готов, я никогда не боюсь уходить от сделок. И я сделаю то же с Китаем, если переговоры не принесут результата», — заявил Трамп. Он также заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-47378318/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инспекции ядерных объектов

«Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР — ИФ) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну — ИФ) и ловлю его на слове», — сказал американский лидер, выступая по итогам саммита США-КНДР.

По словам Трампа, соглашение с КНДР позволит проводить международные инспекции ядерных объектов в Северной Корее.

«Мы с легкостью сможем делать это, — так он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли договоренности о проведении международных инспекций ядерных объектов в КНДР. — Инспекции в Северной Корее состоятся — у нас подготовлен план по ним, что очень хорошо».

«У нас есть информация о некоторых объектах, конкретных местах, о которых люди не знают… Мы думаем, что мы сможем провести инспекции очень успешно», — подчеркнул он.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

О роли Китая и РФ

Президент США отметил значимую роль России и КНР в поддержании санкций против Пхеньяна. «Китай оказывает большую помощь, и Россия оказывает большую помощь», — сказал Трамп.

Он также выразил признательность Китаю за содействие в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что именно Китай имеет на Северную Корею самое большое влияние. Однако, по его словам, Ким Чен Ын — «жесткий человек, который не слушает чужих приказов».

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-47378320/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О новой встрече

Дональд Трамп заявил, что он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита.

«Нет», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста, назначена ли дата следующего саммита с КНДР.

«Мы посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп.

Президент США надеется, что следующий саммит с Ким Чен Ыном пройдет в скором времени, но уверенности в этом у него нет.

Справка Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словах Максимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи. Подробнее