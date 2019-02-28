Все санкции против КНДР остались в силе

«Мы говорили об этом (санкциях — ИФ). Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать», — сказал Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
При этом американский лидер отказался комментировать вопрос об усилении санкций.
Я не хочу говорить об усилении санкций. Они сильные. В Северной Корее много чудесных людей, которым еще нужно жить, и это очень важно для меня.
Дональд Трамппрезидент США
Он отметил, что Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР отменить все санкции против нее.
Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим.
Дональд Трамппрезидент США
«У него (Ким Чен Ына — ИФ) есть определенное видение, но это не точь-в-точь наше видение, но его видение ближе к нашему, чем было год назад», — добавил он.
«Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов», — заявил президент США, добавив, что это были «два интересных дня».
«Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров — ИФ)», — подчеркнул американский президент.
Он отметил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.
Президент США добавил, что никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и диалога по торговым диспутам с КНР.
«Я всегда готов, я никогда не боюсь уходить от сделок. И я сделаю то же с Китаем, если переговоры не принесут результата», — заявил Трамп. Он также заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.
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Инспекции ядерных объектов
«Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР — ИФ) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну — ИФ) и ловлю его на слове», — сказал американский лидер, выступая по итогам саммита США-КНДР.
По словам Трампа, соглашение с КНДР позволит проводить международные инспекции ядерных объектов в Северной Корее.
«Мы с легкостью сможем делать это, — так он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли договоренности о проведении международных инспекций ядерных объектов в КНДР. — Инспекции в Северной Корее состоятся — у нас подготовлен план по ним, что очень хорошо».
«У нас есть информация о некоторых объектах, конкретных местах, о которых люди не знают… Мы думаем, что мы сможем провести инспекции очень успешно», — подчеркнул он.
О роли Китая и РФ
Президент США отметил значимую роль России и КНР в поддержании санкций против Пхеньяна. «Китай оказывает большую помощь, и Россия оказывает большую помощь», — сказал Трамп.
Он также выразил признательность Китаю за содействие в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что именно Китай имеет на Северную Корею самое большое влияние. Однако, по его словам, Ким Чен Ын — «жесткий человек, который не слушает чужих приказов».
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О новой встрече
Дональд Трамп заявил, что он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита.
«Нет», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста, назначена ли дата следующего саммита с КНДР.
«Мы посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп.
Президент США надеется, что следующий саммит с Ким Чен Ыном пройдет в скором времени, но уверенности в этом у него нет.