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11:46 (мск), источник: Интерфакс

Все санкции против КНДР остались в силе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты, заявил в четверг президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР.

Источник: AP 2019

«Мы говорили об этом (санкциях — ИФ). Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать», — сказал Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом американский лидер отказался комментировать вопрос об усилении санкций.

Я не хочу говорить об усилении санкций. Они сильные. В Северной Корее много чудесных людей, которым еще нужно жить, и это очень важно для меня.
Дональд Трамп
президент США

Он отметил, что Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР отменить все санкции против нее.

Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим.
Дональд Трамп
президент США

«У него (Ким Чен Ына — ИФ) есть определенное видение, но это не точь-в-точь наше видение, но его видение ближе к нашему, чем было год назад», — добавил он.

«Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов», — заявил президент США, добавив, что это были «два интересных дня».

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«Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров — ИФ)», — подчеркнул американский президент.

Он отметил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

Президент США добавил, что никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и диалога по торговым диспутам с КНР.

«Я всегда готов, я никогда не боюсь уходить от сделок. И я сделаю то же с Китаем, если переговоры не принесут результата», — заявил Трамп. Он также заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.

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Инспекции ядерных объектов

«Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР — ИФ) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну — ИФ) и ловлю его на слове», — сказал американский лидер, выступая по итогам саммита США-КНДР.

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По словам Трампа, соглашение с КНДР позволит проводить международные инспекции ядерных объектов в Северной Корее.

«Мы с легкостью сможем делать это, — так он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли договоренности о проведении международных инспекций ядерных объектов в КНДР. — Инспекции в Северной Корее состоятся — у нас подготовлен план по ним, что очень хорошо».

«У нас есть информация о некоторых объектах, конкретных местах, о которых люди не знают… Мы думаем, что мы сможем провести инспекции очень успешно», — подчеркнул он.

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О роли Китая и РФ

Президент США отметил значимую роль России и КНР в поддержании санкций против Пхеньяна. «Китай оказывает большую помощь, и Россия оказывает большую помощь», — сказал Трамп.

Он также выразил признательность Китаю за содействие в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что именно Китай имеет на Северную Корею самое большое влияние. Однако, по его словам, Ким Чен Ын — «жесткий человек, который не слушает чужих приказов».

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О новой встрече

Дональд Трамп заявил, что он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита.

«Нет», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста, назначена ли дата следующего саммита с КНДР.

«Мы посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп.

Президент США надеется, что следующий саммит с Ким Чен Ыном пройдет в скором времени, но уверенности в этом у него нет.

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