Дональда Трампа обвинили в расизме и мошенничестве

Источник: Reuters

Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн заявил в ходе открытых слушаний в Конгрессе, что Дональд Трамп одобрил переговоры с представителями Кремля о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве и заранее знал о планах сайта WikiLeaks опубликовать документы, компрометирующие Хиллари Клинтон. При этом, по словам юриста, ему неизвестно о контактах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями и он может лишь «подозревать», что такое сотрудничество имело место.

Вашингтон начал готовиться к появлению бывшего личного адвоката президента США в Конгрессе еще за несколько дней. Бары и рестораны в столице США, обычно открывающиеся не раньше 11 часов утра, распахнули двери ровно на час раньше. Ирландский бар Duffy`s, например, расположенный в паре кварталов от Капитолийского холма, еще утром во вторник поставил у входа рекламный щит с сообщением, что выступление экс-юриста будет транслироваться «на восьми больших телевизионных экранах».

Бар анонсировал и специально подготовленные к этому событию напитки. Среди них — коктейль «Перебежчик», в состав которого, по утверждению владельцев заведения, входят «российское влияние, немного горьких настоек и 100% отсутствие права на помилование». Бар Valor Brewpub пообещал посетителям бесплатные напитки «каждый раз, когда Майкл Коэн заявит, что Дональд Трамп совершит преступление».

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения. Приговор был оглашен на основании двух дел. В августе 2018 года он признал свою вину в том, что организовал выплату в $280 тыс. отступных двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Дональдом Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. Также в рамках этого дела адвокат признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку. В ноябре 2018 года Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу» (о строительстве Trump Tower).

Выступая в Конгрессе, Майкл Коэн продемонстрировал чек, который, по его словам, он использовал для выплат за молчание порноактрисе, но в то же время подчеркнул, что Дональд Трамп никогда не давал ему указаний лгать законодателям. Господин Коэн сообщил, что тайно записывал на диктофон свои разговоры не только с нынешним президентом США, но и с другими клиентами, не имея на то их разрешения и без их ведома, и выразил готовность передать эти записи законодательной ветви власти США. В ответ на это предложение конгрессмен Келли Армстронг (республиканец от штата Северная Дакота) заявил, что речь идет о вопиющем нарушении принципа адвокатской тайны.

Текст вступительного слова, с которым собирался выступить экс-адвокат и бывший вице-президент Trump Organization, был опубликован заранее. В 20-страничном тексте Майкл Коэн, которому предстоит с начала мая отбывать трехлетний тюремный срок по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, назвал президента США «расистом, мошенником и обманщиком» и выражал сожаления, что «всегда выполнял его противозаконные распоряжения».

«Мне стыдно за то, что я был слаб, и за то, что я был предан этому человеку, — заявил экс-адвокат президента США в начале слушаний.— Мне стыдно потому, что я знаю, кто такой Трамп». Он рассказал, что нынешний глава Белого дома постоянно требовал от него угрожать журналистам и политикам, которые выступали с критическими заявлениями в адрес Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании бизнесмен также распорядился связаться с колледжами, где он учился, и добиться того, чтобы они ни при каких обстоятельствах не раскрывали данных об оценках, полученных студентом Трампом.

«Когда я говорю, что он мошенник, я говорю о человеке, который заявляет, что он очень умен, но при этом приказывал мне угрожать его школе, колледжам и университетским советам с тем, чтобы они никогда не публиковали его оценки или результаты государственного экзамена», — рассказал юрист.

По словам Майкла Коэна, действующий президент США знал о том, что переговоры о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве продолжались и в разгар предвыборной кампании 2016 года. Дональд Трамп одобрил возможные переговоры с российскими чиновниками об этом бизнес-проекте, а саму избирательную кампанию бизнесмен воспринимал только как «маркетинговый ход», который позволил бы увеличить рыночную стоимость принадлежащих ему компаний.

«Я ранее солгал Конгрессу о том, что господин Трамп прекратил переговоры о строительстве небоскреба в Москве, — сообщил Майкл Коэн.— Я сказал, что мы закончили переговоры в январе 2016 года. Это было ложью. Наши переговоры продолжались еще несколько месяцев, пока шла (избирательная.— “Ъ”) кампания». Он также рассказал, что у компании Дональда Трампа была идея в качестве рекламного трюка подарить Владимиру Путину одну из квартир в небоскребе в Москве.

При этом бывший личный адвокат президента США уточнил, что «ему не известно ничего» о существовании «сговора между предвыборным штабом господина Трампа и представителями России», но добавил, что у него есть «некоторые подозрения» об этом.

Одним из доказательств подобного сотрудничества Майкл Коэн считает встречу ключевых сотрудников избирательного штаба нынешнего президента с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая прошла в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года. В переговорах тогда участвовали сын президента Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер и глава избирательного штаба Пол Манафорт, а главной темой беседы стала возможность отмены санкций, введенных против России, в обмен на предоставление команде Дональда Трампа «компромата на Хиллари Клинтон». Как пояснил Майкл Коэн, еще накануне этой встречи сын президента сообщил об этом своему отцу.

Бывший личный адвокат президента уточнил, что Дональд Трамп заранее знал о том, что портал WikiLeaks собирается опубликовать переписку Национального комитета Демократической партии, похищенную неизвестными хакерами. Спецслужбы США утверждают, что за взломом серверов комитета стоят российские власти. «Очень многие спрашивали меня, знал ли заранее господин Трамп о том, что похищенные сообщения электронной почты Национального комитета Демократической партии будут опубликованы? — сказал Майкл Коэн.— Ответ: да. Господин Трамп заранее знал о похищенных WikiLeaks материалах от своего советника Роджера Стоуна».

Сам глава Белого дома поспешил опровергнуть показания своего бывшего адвоката еще за несколько часов до начала слушаний в Конгрессе. «Майкл Коэн был одним из очень многих адвокатов, которые представляли мои интересы (к сожалению), — сообщил Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.— Он совершал плохие поступки, но они не связаны с Трампом. Он лжет для того, чтобы добиться сокращения своего тюремного срока».

Справка Что нужно знать о расследовании связей президента США с Россией Максимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи. Подробнее