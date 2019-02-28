Дональда Трампа обвинили в расизме и мошенничестве
Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн заявил в ходе открытых слушаний в Конгрессе, что Дональд Трамп одобрил переговоры с представителями Кремля о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве и заранее знал о планах сайта WikiLeaks опубликовать документы, компрометирующие Хиллари Клинтон. При этом, по словам юриста, ему неизвестно о контактах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями и он может лишь «подозревать», что такое сотрудничество имело место.
Вашингтон начал готовиться к появлению бывшего личного адвоката президента США в Конгрессе еще за несколько дней. Бары и рестораны в столице США, обычно открывающиеся не раньше 11 часов утра, распахнули двери ровно на час раньше. Ирландский бар Duffy`s, например, расположенный в паре кварталов от Капитолийского холма, еще утром во вторник поставил у входа рекламный щит с сообщением, что выступление
В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения. Приговор был оглашен на основании двух дел. В августе 2018 года он признал свою вину в том, что организовал выплату в $280 тыс. отступных двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Дональдом Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. Также в рамках этого дела адвокат признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку. В ноябре 2018 года Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу» (о строительстве Trump Tower).
Выступая в Конгрессе, Майкл Коэн продемонстрировал чек, который, по его словам, он использовал для выплат за молчание порноактрисе, но в то же время подчеркнул, что Дональд Трамп никогда не давал ему указаний лгать законодателям. Господин Коэн сообщил, что тайно записывал на диктофон свои разговоры не только с нынешним президентом США, но и с другими клиентами, не имея на то их разрешения и без их ведома, и выразил готовность передать эти записи законодательной ветви власти США. В ответ на это предложение конгрессмен Келли Армстронг (республиканец от штата Северная Дакота) заявил, что речь идет о вопиющем нарушении принципа адвокатской тайны.
Текст вступительного слова, с которым собирался выступить
«Мне стыдно за то, что я был слаб, и за то, что я был предан этому человеку, — заявил
«Когда я говорю, что он мошенник, я говорю о человеке, который заявляет, что он очень умен, но при этом приказывал мне угрожать его школе, колледжам и университетским советам с тем, чтобы они никогда не публиковали его оценки или результаты государственного экзамена», — рассказал юрист.
По словам Майкла Коэна, действующий президент США знал о том, что переговоры о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве продолжались и в разгар предвыборной кампании 2016 года. Дональд Трамп одобрил возможные переговоры с российскими чиновниками об этом
«Я ранее солгал Конгрессу о том, что господин Трамп прекратил переговоры о строительстве небоскреба в Москве, — сообщил Майкл Коэн.— Я сказал, что мы закончили переговоры в январе 2016 года. Это было ложью. Наши переговоры продолжались еще несколько месяцев, пока шла (избирательная.— “Ъ”) кампания». Он также рассказал, что у компании Дональда Трампа была идея в качестве рекламного трюка подарить Владимиру Путину одну из квартир в небоскребе в Москве.
При этом бывший личный адвокат президента США уточнил, что «ему не известно ничего» о существовании «сговора между предвыборным штабом господина Трампа и представителями России», но добавил, что у него есть «некоторые подозрения» об этом.
Одним из доказательств подобного сотрудничества Майкл Коэн считает встречу ключевых сотрудников избирательного штаба нынешнего президента с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая прошла в
Бывший личный адвокат президента уточнил, что Дональд Трамп заранее знал о том, что портал WikiLeaks собирается опубликовать переписку Национального комитета Демократической партии, похищенную неизвестными хакерами. Спецслужбы США утверждают, что за взломом серверов комитета стоят российские власти. «Очень многие спрашивали меня, знал ли заранее господин Трамп о том, что похищенные сообщения электронной почты Национального комитета Демократической партии будут опубликованы? — сказал Майкл Коэн.— Ответ: да. Господин Трамп заранее знал о похищенных WikiLeaks материалах от своего советника Роджера Стоуна».
Сам глава Белого дома поспешил опровергнуть показания своего бывшего адвоката еще за несколько часов до начала слушаний в Конгрессе. «Майкл Коэн был одним из очень многих адвокатов, которые представляли мои интересы (к сожалению), — сообщил Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.— Он совершал плохие поступки, но они не связаны с Трампом. Он лжет для того, чтобы добиться сокращения своего тюремного срока».
Кирилл Белянинов, Вашингтон