Кремль ответил на требование конгрессменов США раскрыть активы Путина

Источник: РИА "Новости"

Песков добавил, что Путин вряд ли знает о ней, но ознакомится с инициативой, если будет читать соответствующее сообщение СМИ в дайджестах, которые для него готовят.

Но, в целом, мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Ранее депутаты палаты представителей конгресса США — демократка Вальдес Демингс и республиканка Элиза Стефаник — представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».

Документ требует от национальной разведки исследовать финансовое состояние российского президента и членов его семьи, включая активы, финансовые вложения, банковские счета, и раскрыть эту информацию американскому конгрессу. Документ предусматривает также поиск «наиболее значимых и высокопоставленных» иностранных политиков и бизнесменов в России из окружения Путина.

Стефаник на своем сайте пояснила, что цель законопроекта заключается в том, чтобы показать Путина и его союзников такими, какие они есть, — «гнусными политическими деятелями, подрывающими демократии». Авторы инициативы также обвинили Белый дом в том, что тот допустил усиление влияния России. «Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию», — подчеркивается в заявлении на сайте Демингс.