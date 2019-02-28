Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые нашли «Золотистую смерть»
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
Кровь немца стала белой
От Зеллвегер до Лопез: звезды на вечеринке в честь «Оскара»
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Ирина Шейк проводит время с дочкой в Лос-Анджелесе
«Хозяюшка»: 2-летняя дочь встретила Безрукова тортом с ягодами
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
От Зеллвегер до Лопез: звезды на вечеринке в честь «Оскара»
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать 10 победу подряд
Тест: сможешь ли ты выжить в экстремальных условиях?
Как собраться на вечеринку за 20 минут
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
Кабинет в шкафу: 7 удивительных примеров
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
12Самые красивые пейзажные фото года
13:22 (мск), источник: Ведомости

Кремль ответил на требование конгрессменов США раскрыть активы Путина

Кремль считает законопроект о раскрытии активов Владимира Путина, предложенный американскими конгрессменами, «русофобскими потугами», к которым Москва относится с иронией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». По его мнению, к этой инициативе вряд ли стоит относиться серьезно.

Источник: РИА "Новости"

Песков добавил, что Путин вряд ли знает о ней, но ознакомится с инициативой, если будет читать соответствующее сообщение СМИ в дайджестах, которые для него готовят.

Но, в целом, мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало?
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее депутаты палаты представителей конгресса США — демократка Вальдес Демингс и республиканка Элиза Стефаник — представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».

Документ требует от национальной разведки исследовать финансовое состояние российского президента и членов его семьи, включая активы, финансовые вложения, банковские счета, и раскрыть эту информацию американскому конгрессу. Документ предусматривает также поиск «наиболее значимых и высокопоставленных» иностранных политиков и бизнесменов в России из окружения Путина.

Стефаник на своем сайте пояснила, что цель законопроекта заключается в том, чтобы показать Путина и его союзников такими, какие они есть, — «гнусными политическими деятелями, подрывающими демократии». Авторы инициативы также обвинили Белый дом в том, что тот допустил усиление влияния России. «Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию», — подчеркивается в заявлении на сайте Демингс.

В марте 2018 г. минфин США уже публиковал сведения об окружении российского президента. Так называемый кремлевский доклад включал информацию о близких к Путину политиках и бизнесменах. Американские власти включили в него 210 человек. В отношении некоторых из них позже были введены санкции.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Новые санкции США ударят по нефтяному сектору России
Криминализация протеста стала инструментом борьбы с митингами
Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 миллионов
Туктамышева: Вы убили маленькую наивную девочку внутри меня
Азиатский поток. Может ли Туркмения заменить РФ на рынке газа
В Золотой Орде обнаружили русскую янтарную мастерскую
Ассоциация: Причины смерти российского бойца выясняются
Спорт
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Будет совсем печально, если гениальный лыжник Алексей Полторанин попадет в тюрьму
Hi-Tech
Производители возвращают смартфонам кнопки На MWC 2019 дебютировало сразу несколько устройств с физическими клавиатурами.
Авто
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта С 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Насколько опасна угроза для водителей? И какие штрафы нам будут приходить?
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Выведена формула идеальной квартиры
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь