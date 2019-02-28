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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поставил задачи МВД

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД повысить раскрываемость преступлений в стране и активнее бороться с экстремизмом. Такое поручение он озвучил в четверг, 28 февраля, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы государства, в 2018 году «практически каждое второе преступление осталось нераскрытым». Он отметил, что подобное положение дел наблюдалось в стране и в предыдущие годы, и призвал правоохранителей направить на решение этой проблемы «все ресурсы — оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел».

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Путин также добавил, что сотрудники МВД должны сконцентрироваться на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности. При этом, подчеркнул он, правоохранители должны перестать накручивать статистику за счет дел, для которых «нет веских оснований».
«Если основания есть, работать надо. Понимаете, не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать», — заявил российский лидер.

В то же время президент отметил, что в целом число преступлений, в том числе тяжких, за 2018 год сократилось, а доля граждан, считающих, что полиция помогает решать их проблемы, наоборот, возросла.

В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в 2018 году на территории России был совершен всего один теракт. По его словам, за последние пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз.

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