Генпрокурор Израиля заявил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху

Готовность Мандельблита частично принять рекомендации полиции, расследовавшей три уголовных дела против Нетаньяху, едва ли приведет к немедленной отставке главы правительства, но может повлиять на его шансы переизбраться в апреле на четвертый подряд и пятый в карьере премьерский срок.
«Генеральный прокурор решил:
В «деле 2000» речь идет о попытках
Следователи, занимавшиеся «делом 4000» утверждают, что нашли доказательства лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном
Во всех случаях глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной. Его представители безуспешно убеждали прокуратуру повременить с оглашением выводов до окончания выборов, назначенных на 9 апреля, требовали публикации ключевых следственных материалов и очных ставок с государственными свидетелями.