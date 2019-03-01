Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Крымские чиновники подрались на М-4 с инспекторами ДПС
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Джанабаева сделала селфи без макияжа и обеспокоила фанатов
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч. Стоит ли их брать?
Экскурсия по крупнейшему в мире винному погребуВ молдавском хранилище "Милештий Мичь" есть два миллиона бутылок вина, 200 км подземных тоннелей и даже тайные комнаты
Ирина Шейк проводит время с дочкой в Лос-Анджелесе
«Хозяюшка»: 2-летняя дочь встретила Безрукова тортом с ягодами
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
Парень убивал девушку на улице, а все вокруг снимали это
Жена раскрывает интимные детали романа с Табаковым
В центре Москвы украинец избил посигналившего ему генерала
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн
Российские власти одарили мальчика гнилью за спасение ребёнка
“Держат за дурачков”: Иванов о плане США о Курилах
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
03:42 (мск), источник: Известия

СБ ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По итогам голосования Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР поддержали документ. Против выступили семь государств, в числе которых США и несколько европейских стран. Еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст «соответствует демократии, которая основана на принципе верховенства права». В то же время спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что «демократия в мире консолидируется» вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В то же время Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию США по Венесуэле, призывающую к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в случае принятия документа США в истории сложился бы первый случай снятия легитимного президента.

28 февраля пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский рассказал, что предложенный Россией документ предполагает решение ситуации через «механизм Монтевидео», который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Он предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

Вашингтон пытается продвинуть Гуайдо через Совбез ООН: речь постпреда России Василия Небензи
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Эмодзи налицо: за какие смайлы могут избить и оштрафовать
Рулевые модели: на операторов беспилотных машин потратят миллиард
СМИ: Банки уменьшат бонусы и кешбэк из-за новых тарифов
Страны БРИКС создадут единую платежную систему
Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
Появились фотографии новых вагонов купе
Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
«Одного лыжника поймали с иглой в руке». Что происходит на ЧМ
Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 миллионов
Спорт
Погоня за «Зенитом»: кто будет быстрее? Рассказываем о состоянии участников чемпионской гонки в РПЛ на старте весеннего отрезка
Hi-Tech
Производители возвращают смартфонам кнопки На MWC 2019 дебютировало сразу несколько устройств с физическими клавиатурами.
Авто
УАЗ начинает продажи «Патриота» цвета «вырви глаз» В феврале Ульяновский автомобильный завод начал производство специальной версии Life Style
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь