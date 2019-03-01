СБ ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».
По итогам голосования Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР поддержали документ. Против выступили семь государств, в числе которых США и несколько европейских стран. Еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.
Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст «соответствует демократии, которая основана на принципе верховенства права». В то же время спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что «демократия в мире консолидируется» вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в случае принятия документа США в истории сложился бы первый случай снятия легитимного президента.
28 февраля