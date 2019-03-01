СБ ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле

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По итогам голосования Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР поддержали документ. Против выступили семь государств, в числе которых США и несколько европейских стран. Еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст «соответствует демократии, которая основана на принципе верховенства права». В то же время спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что «демократия в мире консолидируется» вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В то же время Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию США по Венесуэле, призывающую к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в случае принятия документа США в истории сложился бы первый случай снятия легитимного президента.